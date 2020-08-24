Сериал «Южный ветер. Возвращение» с Милошем Биковичем стартует 16 сентября

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C 2021 года номинация будет гендерно-нейтральной.

Берлинале отказался от вручения наград за мужские и женские роли

24 августа

Организаторы «Ночи кино» рассказали о проведении акции в регионах

В ней примут участие более 2500 площадок по всей стране.