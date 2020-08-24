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Сериал «Южный ветер. Возвращение» с Милошем Биковичем стартует 16 сентября

24 августа
2020 год

Новости кино >>
24 августа 2020
Продюсерский проект Милоша Биковича — сериал «Южный ветер. Возвращение», в котором актер также сыграл главную роль, — выйдет на START 16 сентября, сообщает пресс-служба видеосервиса.



Полнометражная лента «Южный ветер» об автоугонщике Мараше, вышедшая в 2018 году, стала в Сербии самым кассовым национальным фильмом за последние полтора десятка лет: в кинотеатрах картину посмотрел каждый 10-й житель страны. И история Мараша, в финале отправившегося за решетку, получила развитие – сериал из 14 эпизодов.

Первые 4 серии – расширенная версия фильма с новыми сценами, а следующие 10 – новые приключения героя Биковича после его выхода из тюрьмы. По сюжету молодой автоугонщик Петар Мараш (Милош Бикович) угоняет не ту тачку не у того человека. Но улицы Белграда не прощают ошибок. Мараш и все, кто ему дорог, оказываются на прицеле у полиции и преступных группировок. Выходом оказывается справедливое наказание. Теперь он отсидел свой срок, подкачался в тюремном спортзале и готов вернуться к обычной жизни. Но кадры из Боливии намекают, что спокойствие ему вряд ли светит, ведь его бывшие «коллеги» ждут крупную поставку наркотиков из Латинской Америки.

Сериал «Южный ветер. Возвращение» с Милошем Биковичем стартует 16 сентября

«“Южный ветер.Возвращение” – очень динамичный и жесткий сериал про белградское подполье, оно много чем напоминает “Бумер”, 90-е. Это наследие 90-х. Я в образе, который не похож ни на одну роль, которую я играл в России или в Сербии. Это кино с балканским юмором, с “соком”, драйвом, оно очень динамичное, жесткое и интересное. Мне кажется, совокупность всех этих качеств и сделала фильм «Южный ветер» главным хитом за последние пятнадцать лет в сербском бокс-офисе», – отметил Бикович.
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