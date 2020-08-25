Девятая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает историю военной хроники из фильма Тарковского «Зеркало»

Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет девяту серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Эпизод под названием «Зеркало войны», посвященный военной хронике, запечатлевшей переход частей Красной армии через Сиваш. Фильм доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.
Эти кадры так глубоко впечатлили Андрея Тарковского, что он включил их в свой самый личный фильм «Зеркало». «Мне пришлось пересмотреть много тысяч метров пленки, прежде чем я натолкнулся на военные документальные кадры перехода Советской Армии через Сиваш, которые меня буквально ошеломили», - вспоминал режиссер, - «...вдруг передо мною, точно из небытия, возникли люди, измученные непосильным, нечеловеческим трудом, страшной и трагической судьбой, то мне стало совершенно ясно, что этот эпизод не может не стать самым центром, самой сутью - нервом и сердцем нашей картины. На экране возник образ поразительной силы, мощи и драматизма. Ясно, что снимал его замечательно талантливый человек». Имени оператора Тарковский не назвал. И, скорее всего, даже не знал.
Форсирование озера Сиваш, растянувшееся почти на полгода, снимали трое: Владимир Сущинский, Андрей Сологубов и Георгий Хнкоян. Посмотрев наш короткий фильм, вы увидите, что осталось за рамкой полотна Тарковского, и как было установлено, кто именно сделал кадры, столь его поразившие. Военный оператор Георгий Николаевич Хнкоян. Он умер в 1972-м – за два года до выхода на экран «Зеркала», которое ведущие кинокритики мира неизменно включают в список 100 лучших фильмов всех времен и народов.
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Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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