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Алексей Серебряков составит «Белый список»

25 августа
2020 год

Новости кино >>
25 августа 2020
Алексей Серебряков сыграет в остросюжетной подростковой драме Алисы Хазановой «Белый список». Проект был представлен на питчинге авторского и экспериментального кино, проходящем в Министерстве культуры.


Зрителям поведают об эпидемии подростковых убийств, захлестнувших страну. Из-за общего витка общественного негодования дело одной из погибших передают на доследование в СК. Дело ведут маститый следователь Коротков и молодой карьерист Лазарев. Но их рутинное исследование растягивается на годы, ломает жизни героев, а виновные скрываются ближе, чем можно было предположить. Создатели привлекали к работе над фильмом экспертов-психологов. Они уверены, что это социально значимый проект, и взрослые должны нести ответственность за детей.

Продюсером картины выступает Артём Васильев. За визуальную составляющую отвечают оператор Ксения Середа и художник-постановщик Екатерина Щеглова. Музыку напишет композитор Игорь Вдовин. Съёмки запланированы на 2021 год.
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