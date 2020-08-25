Алексей Серебряков составит «Белый список»

Алексей Серебряков
сыграет в остросюжетной подростковой драме Алисы Хазановой
«Белый список
». Проект был представлен на питчинге авторского и экспериментального кино, проходящем в Министерстве культуры.
Зрителям поведают об эпидемии подростковых убийств, захлестнувших страну. Из-за общего витка общественного негодования дело одной из погибших передают на доследование в СК. Дело ведут маститый следователь Коротков и молодой карьерист Лазарев. Но их рутинное исследование растягивается на годы, ломает жизни героев, а виновные скрываются ближе, чем можно было предположить. Создатели привлекали к работе над фильмом экспертов-психологов. Они уверены, что это социально значимый проект, и взрослые должны нести ответственность за детей.
Продюсером картины выступает Артём Васильев
. За визуальную составляющую отвечают оператор Ксения Середа
и художник-постановщик Екатерина Щеглова
. Музыку напишет композитор Игорь Вдовин
. Съёмки запланированы на 2021 год.
обсуждение >>