Алексей Серебряков составит «Белый список»

ревью

Новости кино Владимир Котт оживит волгоградский монумент Родины Матери В городе-герое началась работа над фильмом «Мать Родина».

Новости кино Алексей Федорченко построит «Енотовый город» Режиссёр снимет мокьюментари об Антарктиде.

Новости кино Сергей Бодров снимет драму про заик Он также выступит сценаристом проекта «Дышите свободно».

Спутник телезрителя «Уцелевший»: «Морские котики» всех сильней В ночь с 25 на 26 августа, 00:40, Кино ТВ

Ролики фильмов «Бесстрашный» Подросток-геймер обнаруживает у себя на заднем дворе трех младенцев с суперспособностями.