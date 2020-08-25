Завершились съёмки «Рыси» с Анастасией Ивановой

Завершились съёмки четырехсерийной мелодрамы Романа Ткаченко
«Рысь» с Анастасией Ивановой
, Владом Никитюком
и Анастасией Цымбалару
в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», на котором состоится премьера мини-сериала.
По сюжету две подруги – красотка Аня (Цымбалару) и скромница Марина Рысева по кличке Рысь (Иванова) поехали в летний лагерь и встретили там Сашу (Никитюк). Могли ли подумать старшеклассницы, что эта встреча станет для обеих роковой и определит жизнь на долгие годы вперед? Ведь обе влюбились в высокого синеглазого красавца, а выбрал он одну – Аню.
«Эта история о том, как важно разгадать и понять свои чувства и желания. Потому что иногда впопыхах можно принять решение, которое кардинально изменит жизнь, но судьба всё равно возьмёт своё. Рысь всегда идёт до конца», –
говорит исполнительница главной роли Анастасия Иванова.
Помимо вышеназванных в картине также сыграли Александр Попов
, Прохор Дубравин
, Юлия Амелькина
и Галина Кобзарь-Слободюк
.
обсуждение >>