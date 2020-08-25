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Завершились съёмки «Рыси» с Анастасией Ивановой

25 августа
2020 год

Новости кино >>
25 августа 2020
Завершились съёмки четырехсерийной мелодрамы Романа Ткаченко «Рысь» с Анастасией Ивановой, Владом Никитюком и Анастасией Цымбалару в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», на котором состоится премьера мини-сериала.

По сюжету две подруги – красотка Аня (Цымбалару) и скромница Марина Рысева по кличке Рысь (Иванова) поехали в летний лагерь и встретили там Сашу (Никитюк). Могли ли подумать старшеклассницы, что эта встреча станет для обеих роковой и определит жизнь на долгие годы вперед? Ведь обе влюбились в высокого синеглазого красавца, а выбрал он одну – Аню.

Завершились съёмки «Рыси» с Анастасией Ивановой

«Эта история о том, как важно разгадать и понять свои чувства и желания. Потому что иногда впопыхах можно принять решение, которое кардинально изменит жизнь, но судьба всё равно возьмёт своё. Рысь всегда идёт до конца», – говорит исполнительница главной роли Анастасия Иванова.

Помимо вышеназванных в картине также сыграли Александр Попов, Прохор Дубравин, Юлия Амелькина и Галина Кобзарь-Слободюк.
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Завершились съёмки «Рыси» с Анастасией Ивановой фотографии
Завершились съёмки «Рыси» с Анастасией Ивановой фотографии
Завершились съёмки «Рыси» с Анастасией Ивановой фотографии
Завершились съёмки «Рыси» с Анастасией Ивановой фотографии
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