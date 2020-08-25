Департамент кинематографии Минкультуры России возглавила Светлана Максимченко

Светлана Максимченко
, вчера покинувшая пост генерального директора Москино, возглавила Департамент кинематографии Министерства культуры Российской Федерации. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова
в ходе питчинга авторского и экспериментального кино, проходящего в настоящий момент в ведомстве.
«Светлана Максимченко родилась 17 октября 1980 года в Москве. Окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Более десяти лет работала в медиасфере, более семи лет – в учреждениях Департамента культуры города Москвы. С 2013 по 2016 годы в должности заместителя директора Мосгорпарка занималась развитием парков культуры и отдыха столицы», –
говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Генеральным директором Москино Максимченко назначили в декабре 2016-го. За четыре года она провела полный перезапуск сети городских кинотеатров, курировала городские кинособытия, включая столичную акцию «Ночь кино». В 2018-м запустила работу Московской кинокомиссии, при содействии которой организовано более 1000 съёмок.
Как уточняет «Бюллетень кинопрокатчика
», ранее департаментом руководил Денис Агаронов
, покинувший свою должность в середине лета. С тех пор временно исполняющей обязанности была Галина Строчкова
. О новом руководителе Москино пока ничего неизвестно.
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