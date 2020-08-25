Сергей Бодров снимет драму про заик «Дышите свободно» по собственному сценарию. Об этом стало известно в ходе питчинга авторского и экспериментального кино, проходящего в Министерстве культуры.
История будет закручиваться вокруг любовного треугольника, а местом действия станет питерская больница, где лечатся заикающиеся. В центре сюжета окажутся две женщины – педагог и пациентка.
фото: Мария Бороденко
Режиссёр не понаслышке знаком с темой, поскольку сам не первый год лечится от заикания.
Продюсером проекта выступит Сергей Сельянов, производством займётся его кинокомпания СТВ. Он рассказал, что замысел появился у Бодрова ещё в начале 1990-х. Актёрский состав пока не утверждён, но создатели хотят пригласить Ксению Раппопорт, Сергея Гармаша и Анну Михалкову. В картине также примут участие непрофессиональные актёры, а документальные кадры будут монтироваться с игровыми.
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