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Сергей Бодров снимет драму про заик

25 августа
2020 год

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25 августа 2020
Сергей Бодров снимет драму про заик «Дышите свободно» по собственному сценарию. Об этом стало известно в ходе питчинга авторского и экспериментального кино, проходящего в Министерстве культуры.

История будет закручиваться вокруг любовного треугольника, а местом действия станет питерская больница, где лечатся заикающиеся. В центре сюжета окажутся две женщины – педагог и пациентка.

Сергей Бодров снимет драму про заик
фото: Мария Бороденко

Режиссёр не понаслышке знаком с темой, поскольку сам не первый год лечится от заикания.

Продюсером проекта выступит Сергей Сельянов, производством займётся его кинокомпания СТВ. Он рассказал, что замысел появился у Бодрова ещё в начале 1990-х. Актёрский состав пока не утверждён, но создатели хотят пригласить Ксению Раппопорт, Сергея Гармаша и Анну Михалкову. В картине также примут участие непрофессиональные актёры, а документальные кадры будут монтироваться с игровыми.
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Сергей Бодров снимет драму про заик фотографии
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