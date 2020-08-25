Шону Коннери исполнилось 90 лет

Сегодня, 25 августа, исполнилось 90 лет знаменитому британскому актёру кино, театра и телевидения Сэру Шону Коннери, несравненному Джеймсу Бонду 60-х.
Томас Коннери родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге, столице Шотландии, в семье шофёра и домохозяйки. Шёл к своей профессии весьма извилистым путем. Бросив школу в 15 лет, служил на флоте, где стал чемпионом по боксу, после чего успел побывать каменщиком, телохранителем, шофёром, лакировщиком гробов и манекенщиком. В качестве актёра дебютировал на провинциальной сцене в 1951-м. Окончил Эдинбургскую школу искусств, после чего с 1953-го в течение нескольких лет играл самые разнообразные роли в репертуарных театрах. В кино с 1954 года, но слава к нему пришла лишь в первом фильме «бондианы» «Доктор Ноу», где он впервые предстал в образе секретного агента 007. Впоследствии актёр ещё шесть раз сыграл Джеймса Бонда.
За второстепенную роль в «Неприкасаемых» Брайана Де Пальмы был удостоен премии «Оскар». Двукратный лауреат премии BAFTA, трёхкратный лауреат «Золотого глобуса». Как истинный мастер, завершил свою полувековую кинокарьеру в 2003-м, ныне с супругой Мишелин проживает на Багамских островах.
обсуждение >>