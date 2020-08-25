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Шону Коннери исполнилось 90 лет

25 августа
2020 год

Новости кино >>
25 августа 2020
Сегодня, 25 августа, исполнилось 90 лет знаменитому британскому актёру кино, театра и телевидения Сэру Шону Коннери, несравненному Джеймсу Бонду 60-х.

Шону Коннери исполнилось 90 лет

Томас Коннери родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге, столице Шотландии, в семье шофёра и домохозяйки. Шёл к своей профессии весьма извилистым путем. Бросив школу в 15 лет, служил на флоте, где стал чемпионом по боксу, после чего успел побывать каменщиком, телохранителем, шофёром, лакировщиком гробов и манекенщиком. В качестве актёра дебютировал на провинциальной сцене в 1951-м. Окончил Эдинбургскую школу искусств, после чего с 1953-го в течение нескольких лет играл самые разнообразные роли в репертуарных театрах. В кино с 1954 года, но слава к нему пришла лишь в первом фильме «бондианы» «Доктор Ноу», где он впервые предстал в образе секретного агента 007. Впоследствии актёр ещё шесть раз сыграл Джеймса Бонда.

На счету мастера более 70 ролей в фильмах. Он сыграл у таких режиссёров, как Альфред ХичкокМарни), Сидни ЛюметХолм», «Плёнки Андерсона», «Камень преткновения», «Убийство в Восточном экспрессе», «Семейное дело»), Эдвард ДмитрыкШалако»), Михаил КалатозовКрасная палатка»), Мартин РиттМолли Магуайерс»), Джон МилиусВетер и лев»), Джон БурмэнЗардоз»), Джон ХьюстонЧеловек, который хотел быть королём»), Ричард АттенбороМост слишком далеко»), Майкл КрайтонПервое большое ограбление поезда»), Ричард БруксНеправый прав»), Фред ЦиннеманПять летних дней») и Филипп КауфманВосходящее солнце»).

Шону Коннери исполнилось 90 лет
фото: в образе Бонда

Помимо Джеймса Бонда, Шон Коннери подарил нам такие запоминающиеся образы, как Макбет («Макбет»), Робин Гуд («Робин и Мэриан»), фараон Агамемнон («Бандиты во времени»), Рамирес («Горец», «Горец II: Оживление»), монах Вильям Баскервильский («Имя розы»), полицейский Джим Мэлон («Неприкасаемые»), профессор Хенри Джонс («Индиана Джонс и последний крестовый поход»), капитан Рамиус («Охота за Красным октябрем»), Бартоломео Скотт («Русский отдел»), король Ричард-Львиное сердце («Робин Гуд: Принц воров»), король Артур («Первый рыцарь»), Джон Патрик Мэйсон («Скала»), Сэр Август Де Винтер («Мстители»), Уильям Форрестер («Найти Форрестера»), Алан Куотермейн («Лига выдающихся джентльменов») и дракон Драко («Сердце дракона»). В 1969-м Коннери поставил документальный фильм «Котелок и шляпка». С этого же года выступал и как продюсер ряда фильмов со своим участием.

За второстепенную роль в «Неприкасаемых» Брайана Де Пальмы был удостоен премии «Оскар». Двукратный лауреат премии BAFTA, трёхкратный лауреат «Золотого глобуса». Как истинный мастер, завершил свою полувековую кинокарьеру в 2003-м, ныне с супругой Мишелин проживает на Багамских островах.
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