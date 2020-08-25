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Александра Никифорова раскроет тайны прошлого в сериале «Давай найдём друг друга»

25 августа
2020 год

Новости кино >>
25 августа 2020
С 31 августа на «России-1» в рубрике «Русская серия» в 21:20 стартует многосерийная остросюжетная мелодрама Дмитрия Черкасова «Давай найдём друг друга» с Александрой Никифоровой и Артёмом Ткаченко в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету Анна Новикова (Никифорова) влюблена, счастлива и готовится к свадьбе. Вместе с женихом Максимом Вершининым (Ткаченко) она приезжает в приморский городок своего детства, чтобы познакомиться с его семьёй – самой богатой и влиятельной в этих краях. Радужным мечтам Анны о счастливой семейной жизни не суждено сбыться. Хоть она и расположила к себе главу семьи – бизнесмена Бориса Вершинина (Андрей Соколов) и братьев Максима – Сергея (Иван Стебунов) и Алекса (Роман Маякин), властной хозяйке дома Нине Георгиевне (Татьяна Лютаева) невестка пришлась не по душе.

Александра Никифорова раскроет тайны прошлого в сериале «Давай найдём друг друга»
фото: пресс-служба телеканала «Россия-1»

Но стойкая неприязнь будущей свекрови оказывается меньшей из проблем. Возвращение в родной город становится настоящим испытанием для главной героини. Её начинают мучить призраки прошлого. В этом городе были убиты её родители, и сейчас у Анны впервые появляется надежда раскрыть обстоятельства их гибели и найти настоящих убийц. Несмотря на запреты Максима, она начинает собственное расследование. Своими поисками Анна будоражит тайны давнего прошлого, которые до предела обостряют непростые отношения между Вершиниными. Семья оказывается на грани распада, а над самой Анной нависает смертельная опасность.

В сериале также заняты Сергей Жарков, Роман Полянский, Сергей Чирков, Наталья Ткаченко, Евгений Ганелин, Мария Шумакова, Анна Лутцева, Анастасия Акатова, Анна Глаубэ, Екатерина Никитина и другие актёры.
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Александра Никифорова раскроет тайны прошлого в сериале «Давай найдём друг друга» фотографии
Александра Никифорова раскроет тайны прошлого в сериале «Давай найдём друг друга» фотографии
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