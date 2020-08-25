Александра Никифорова раскроет тайны прошлого в сериале «Давай найдём друг друга»

По сюжету Анна Новикова (Никифорова) влюблена, счастлива и готовится к свадьбе. Вместе с женихом Максимом Вершининым (Ткаченко) она приезжает в приморский городок своего детства, чтобы познакомиться с его семьёй – самой богатой и влиятельной в этих краях. Радужным мечтам Анны о счастливой семейной жизни не суждено сбыться. Хоть она и расположила к себе главу семьи – бизнесмена Бориса Вершинина (Андрей Соколов) и братьев Максима – Сергея (Иван Стебунов) и Алекса (Роман Маякин), властной хозяйке дома Нине Георгиевне (Татьяна Лютаева) невестка пришлась не по душе.
фото: пресс-служба телеканала «Россия-1»
Но стойкая неприязнь будущей свекрови оказывается меньшей из проблем. Возвращение в родной город становится настоящим испытанием для главной героини. Её начинают мучить призраки прошлого. В этом городе были убиты её родители, и сейчас у Анны впервые появляется надежда раскрыть обстоятельства их гибели и найти настоящих убийц. Несмотря на запреты Максима, она начинает собственное расследование. Своими поисками Анна будоражит тайны давнего прошлого, которые до предела обостряют непростые отношения между Вершиниными. Семья оказывается на грани распада, а над самой Анной нависает смертельная опасность.
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