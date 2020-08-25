Лариса Гузеева сыграет у Валерии Гай Германики

Фильм поведает о сложной судьбе женщины, сделавшей саму себя. Пройдя через тяжёлую «эпоху перемен», она не сломалась, а, наоборот, стала преуспевающей бизнес-вумен. Но за видимый успех приходится расплачиваться одиночеством, разочарованием и неудачами в личной жизни.
В основу сюжета ляжет одноимённая пьеса Ярославы Пулинович, которая также работает над сценарием. Продюсерами проекта выступят Андрей Апостолов и Павел Буриан. На данный момент съёмочная группа приступила к репетиционному периоду. Общий бюджет фильма составляет 60 млн рублей. У Минкультуры создатели запрашивают 40 млн, ожидая заработать в прокате 80 млн.
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