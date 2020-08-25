По поэме Александра Твардовского «Василий Тёркин» снимают кино

Режиссёр Карен Геворкян
снимает военную драму «Василий Тёркин
» о приключениях русского солдата по знаменитой поэме Александра Твардовского
. Об этом стало известно в ходе питчинга авторского и экспериментального кино, проходящего в Министерстве культуры.
Создатели картины отметили, что на данный момент сохранилось не так много документальных кадров Великой Отечественной войны. И своим фильмом они хотят восполнить этот пробел, показав жизнь простого солдата. Геворкян уверен, что у его проекта нет аналогов в российском кинематографе.
Титульную роль в ленте исполняет Александр Алексеев
. Также в «Тёркине» сыграет Александр Панов, а художником-постановщиком выступает Дмитрий Татарников
. Поддержку кинематографистам оказывает Минобрнауки. Бюджет ленты составляет 270 млн рублей, у Минкультуры создатели запрашивают 70 млн.
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