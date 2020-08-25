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По поэме Александра Твардовского «Василий Тёркин» снимают кино

25 августа
2020 год

Новости кино >>
25 августа 2020
Режиссёр Карен Геворкян снимает военную драму «Василий Тёркин» о приключениях русского солдата по знаменитой поэме Александра Твардовского. Об этом стало известно в ходе питчинга авторского и экспериментального кино, проходящего в Министерстве культуры.

По поэме Александра Твардовского «Василий Тёркин» снимают кино
фото: facebook.com

Создатели картины отметили, что на данный момент сохранилось не так много документальных кадров Великой Отечественной войны. И своим фильмом они хотят восполнить этот пробел, показав жизнь простого солдата. Геворкян уверен, что у его проекта нет аналогов в российском кинематографе.

Титульную роль в ленте исполняет Александр Алексеев. Также в «Тёркине» сыграет Александр Панов, а художником-постановщиком выступает Дмитрий Татарников. Поддержку кинематографистам оказывает Минобрнауки. Бюджет ленты составляет 270 млн рублей, у Минкультуры создатели запрашивают 70 млн.
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По поэме Александра Твардовского «Василий Тёркин» снимают кино фотографии
По поэме Александра Твардовского «Василий Тёркин» снимают кино фотографии
По поэме Александра Твардовского «Василий Тёркин» снимают кино фотографии
По поэме Александра Твардовского «Василий Тёркин» снимают кино фотографии
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