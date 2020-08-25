Алексей Федорченко построит «Енотовый город»

Алексей Федорченко снимет мокьюментари «Енотовый город». Режиссёр рассказал о своей новой работе на питчинге авторского и экспериментального кино, проходящем в Министерстве культуры.
фото: Мария Бороденко
Действие будущей картины развернётся в середине 1950-1960-х в Антарктиде. Лента будет состоять из трёх частей. Первая под названием «Берта» поведает о том, как в 1956-м группа девушек, нанятых рекрутинговой компанией, отправилась из портов Аргентины и Колумбии в Европу. Но корабли загадочным образом исчезли, и через некоторое время мужчина из России приехал туда, чтобы разгадать тайну «500 пропавших девственниц». Вторая часть – «Огромное пугало готовит шоколадную глазурь» – будет отличаться от первой и расскажет о жизни секретной базы в Антарктиде. Заключительные эпизоды свяжут эти истории воедино.
обсуждение >>