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Юрий Борисов сыграет в мистическом триллере Натальи Меркуловой и Алексея Чупова

25 августа
2020 год

Новости кино >>
25 августа 2020
Режиссёры и сценаристы Наталья Меркулова и Алексей Чупов на питчинге авторского и экспериментального кино, проходящем в Министерстве культуры, представили мистический триллер «Капитан Волконогов бежал» с Юрием Борисовым в главной роли.


По сюжету сотрудника правоохранительных органов обвиняют в преступлении. Ему удаётся сбежать до ареста и спрятаться на окраине города. Но неожиданно к нему приходит вестник с того света и сообщает, что через сутки он попадёт в ад. Однако у него есть шанс на спасение, если в течение суток хоть одна живая душа сможет его простить. В основе сюжета лежит идея духовного искупления.

Помимо Борисова в актёрский состав также вошли Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Виктория Исакова, Наталья Кудряшова, Владимир Епифанцев, Полина Виторган и Виктория Толстоганова. Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге, который станет ещё одним главным героем этой ленты. Бюджет проекта составляет 130 млн рублей, и на его создание Меркулова и Чупов просят у Минкультуры 40 млн.
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