Юрий Борисов сыграет в мистическом триллере Натальи Меркуловой и Алексея Чупова

Режиссёры и сценаристы Наталья Меркулова
и Алексей Чупов
на питчинге авторского и экспериментального кино, проходящем в Министерстве культуры, представили мистический триллер «Капитан Волконогов бежал
» с Юрием Борисовым
в главной роли.
По сюжету сотрудника правоохранительных органов обвиняют в преступлении. Ему удаётся сбежать до ареста и спрятаться на окраине города. Но неожиданно к нему приходит вестник с того света и сообщает, что через сутки он попадёт в ад. Однако у него есть шанс на спасение, если в течение суток хоть одна живая душа сможет его простить. В основе сюжета лежит идея духовного искупления.
Помимо Борисова в актёрский состав также вошли Александр Яценко
, Тимофей Трибунцев
, Виктория Исакова
, Наталья Кудряшова
, Владимир Епифанцев
, Полина Виторган
и Виктория Толстоганова
. Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге, который станет ещё одним главным героем этой ленты. Бюджет проекта составляет 130 млн рублей, и на его создание Меркулова и Чупов просят у Минкультуры 40 млн.
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