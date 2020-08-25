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Владимир Котт оживит волгоградский монумент Родины Матери

25 августа
2020 год

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25 августа 2020
Владимир Котт снимает драму «Мать Родина», фильм-прощание с советским детством, которое было счастливым и одновременно глубоко несчастным. Проект был представлен на питчинге авторских и экспериментальных фильмов в Министерстве культуры.

Действие картины происходит в Волгограде, главный герой – старик Егор Родин, смотритель монумента Родины Матери. Он сторожит скульптуру уже много лет, наблюдает за натяжными тросами, трещинами и протечками. Живёт он внутри памятника, прямо в статуе, в которой есть маленькая комнатка с тахтой. Его жена Тамара живёт в интернате для престарелых, передвигается на инвалидной коляске. Однажды она пропадает, и для того, чтобы найти жену, Родину придётся пройти по местам её жизненного пути.

Владимир Котт оживит волгоградский монумент Родины Матери
фото: Екатерина Визгалова

На главные роли в фильме утверждены Юрий Кузнецов и Ольга Волкова. Ещё одним важным героем станет сам памятник Родине Матери, который, по замыслу режиссёра, оживёт и будет реагировать на события и настроение героя. Монумент плачет от горя, покрывается туманом от страха, в режиме подсветки выглядит угрожающе. Маленькая комната внутри монумента является сердцем этой скульптуры, а коммуникационные тросы, которые к ней ведут, – её кровеносной системой.

Референсами картины послужат «Крылья» Ларисы Шепитько, «Любовь» Михаэля Ханеке и «Гран Торино» Клинта Иствуда. Оператор Пётр Духовской. В качестве локаций съёмок будет использоваться Волгоградская натура – город-памятник, музеон, в котором, по словам Котта, живёт ощущение, что на тебя смотрит камень. Проект поддержал губернатор Волгоградской области. Бюджет картины 56 млн рублей, у ведомства запрашивается 35 млн. Выход в прокат планируется осенью 2021 года.
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Владимир Котт оживит волгоградский монумент Родины Матери фотографии
Владимир Котт оживит волгоградский монумент Родины Матери фотографии
Владимир Котт оживит волгоградский монумент Родины Матери фотографии
Владимир Котт оживит волгоградский монумент Родины Матери фотографии
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