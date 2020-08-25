Владимир Котт оживит волгоградский монумент Родины Матери

Владимир Котт снимает драму «Мать Родина», фильм-прощание с советским детством, которое было счастливым и одновременно глубоко несчастным. Проект был представлен на питчинге авторских и экспериментальных фильмов в Министерстве культуры.
Действие картины происходит в Волгограде, главный герой – старик Егор Родин, смотритель монумента Родины Матери. Он сторожит скульптуру уже много лет, наблюдает за натяжными тросами, трещинами и протечками. Живёт он внутри памятника, прямо в статуе, в которой есть маленькая комнатка с тахтой. Его жена Тамара живёт в интернате для престарелых, передвигается на инвалидной коляске. Однажды она пропадает, и для того, чтобы найти жену, Родину придётся пройти по местам её жизненного пути.
фото: Екатерина Визгалова
На главные роли в фильме утверждены Юрий Кузнецов и Ольга Волкова. Ещё одним важным героем станет сам памятник Родине Матери, который, по замыслу режиссёра, оживёт и будет реагировать на события и настроение героя. Монумент плачет от горя, покрывается туманом от страха, в режиме подсветки выглядит угрожающе. Маленькая комната внутри монумента является сердцем этой скульптуры, а коммуникационные тросы, которые к ней ведут, – её кровеносной системой.
Референсами картины послужат «Крылья» Ларисы Шепитько, «Любовь» Михаэля Ханеке и «Гран Торино» Клинта Иствуда. Оператор Пётр Духовской. В качестве локаций съёмок будет использоваться Волгоградская натура – город-памятник, музеон, в котором, по словам Котта, живёт ощущение, что на тебя смотрит камень. Проект поддержал губернатор Волгоградской области. Бюджет картины 56 млн рублей, у ведомства запрашивается 35 млн. Выход в прокат планируется осенью 2021 года.
обсуждение >>