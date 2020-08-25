Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Иван И. Твердовский экранизирует повести Евгения Замятина

25 августа
2020 год

Новости кино >>
25 августа 2020
Режиссёр Иван И. Твердовский рассказал на питчинге авторского и экспериментального кино, проходящем в Министерстве культуры, о своём новом проекте – драме «Наводнение» по мотивам повестей Евгения Замятина.

Иван И. Твердовский экранизирует повести Евгения Замятина
фото: Мария Бороденко

В основу сценария легли произведения «Север» и «Наводнение». Создатели также вдохновлялись «Русалочкой» Ганса Христиана Андерсона. Фильм расскажет о любви и страсти, а главной героиней этой истории станет 17-летняя девушка.

Съёмки пройдут на Дальнем Востоке. На главную роль хотят пригласить молодую израильскую актрису Ширу Хаас, прославившуюся после сериала Netflix «Неортодоксальная». Продюсером проекта выступит Наталья Мокрицкая, с которой Твердовский уже работал над несколькими картинами. Выход в прокат планируется в 2021 году.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Владимир Котт оживит волгоградский монумент Родины Матери
Юрий Борисов сыграет в мистическом триллере Натальи Меркуловой и Алексея Чупова
По поэме Александра Твардовского «Василий Тёркин» снимают кино
Алексей Федорченко построит «Енотовый город»
Лариса Гузеева сыграет у Валерии Гай Германики
Сергей Бодров снимет драму про заик
Алексей Серебряков составит «Белый список»
Поиск по меткам
Минкультпитчинг
персоны
Евгений ЗамятинНаталья МокрицкаяИван Твердовский (II)
фильмы
Неортодоксальная

анонс

Скорбим

Владимир Никонов
25 августа ушёл из жизни артист балета, педагог Владимир Никонов.

День рождения >>

Наталья Дворецкая
Анна Здор
Ирина Короткова
Лев Лемке
Екатерина Рябова
Маргарита Терехова
Аудрис Мечисловас Хадаравичюс
Дарья Чаруша
Татьяна Яковенко
Шон Коннери
Блейк Лайвли
Тони Рамос
Джакомо Росси Стюарт
Александр Скарсгард
Джоэнн Уэлли
Том Холландер
все родившиеся 25 августа >>

Афиша кино >>

Комната
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, Канада, 2015
Магия зверя
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Германия, 2019
Тесла
биография, драма, исторический фильм
США, 2020
Сила стихии
боевик, драма, фильм-катастрофа
США, 2020
Форсаж. Диабло
боевик
Польша, 2019
Билл и Тед
комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Вратарь Галактики
приключения, фэнтези
Россия, 2020
Не входи
триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, 2020
Прыг-скок: В поисках сокровищ
детский фильм, приключения
Казахстан, Россия, 2019
Психо
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1960
Тень звезды
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2020
Найти и полюбить
комедия
Азербайджан, Германия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен