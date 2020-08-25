Иван И. Твердовский экранизирует повести Евгения Замятина

Режиссёр Иван И. Твердовский рассказал на питчинге авторского и экспериментального кино, проходящем в Министерстве культуры, о своём новом проекте – драме «Наводнение» по мотивам повестей Евгения Замятина.
фото: Мария Бороденко
В основу сценария легли произведения «Север» и «Наводнение». Создатели также вдохновлялись «Русалочкой» Ганса Христиана Андерсона. Фильм расскажет о любви и страсти, а главной героиней этой истории станет 17-летняя девушка.
Съёмки пройдут на Дальнем Востоке. На главную роль хотят пригласить молодую израильскую актрису Ширу Хаас, прославившуюся после сериала Netflix «Неортодоксальная». Продюсером проекта выступит Наталья Мокрицкая, с которой Твердовский уже работал над несколькими картинами. Выход в прокат планируется в 2021 году.
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