Объявлены победители Первого Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

Согласно пресс-службе смотра, гран-при основного конкурса вручили картине гонконгского режиссёра Чжэн Лу Синьюаня «Облако в её комнате». Приз жюри достался ленте Тео Корта «Белым по белому», созданной испанскими, чилийскими, французскими и немецкими кинематографистами. Специального упоминания жюри с формулировкой «Память о недавно умершем превращается в тонкую нить, связывающую сообщество, и становится центральным мотивом этого прекрасного портрета человеческой уязвимости, придавая ему поэтическую силу» удостоен словацко-чешский «Орослан» Матьяжа Иванишина.
фото: кадр из фильма «Облако в её комнате»
Среди короткометражных работ тремя равноценными призами отметили австрийский фильм «Как исчезнуть», снятый коллективом Total Refusal, литовское «Садовое товарищество» Витаутаса Каткуса и швейцарскую ленту «На ходу» Джульетты Корбель. Британско-греческая «Постенница» Катрионы Галлахер удостоена специального упоминания жюри.
С 30 августа по 11 сентября в кинотеатре Garage Screen московского Музея современного искусства «Гараж» состоится эхо фестиваля, в рамках которого будут показаны фильмы-победители и часть премьер конкурсной и внеконкурсной программ. После фильмов пройдут Q&A и дискуссии с авторами, кинокритиками и гуманитарными исследователями. Также до 28 августа включительно конкурсные фильмы доступны онлайн на платформе Nonfiction.film.
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