Кинокритик Алиса Таёжная разберёт эротические сцены из «Любовных похождений блондинки» Милоша Формана

Согласно пресс-службе телеканала, кинокритик Алиса Таёжная разберёт сцены секса из культовых картин, проанализирует темы, скрытые в интимных отношениях героев, затронет политические и общественные повестки времени, в котором создавалась та или иная картина.
Проект стартовал с фильма Милоша Формана «Любовные похождения блондинки» с Ганой Брейховой в главной роли. Таёжная размышляет, как в картине 60-х годов смогли найти себе место такие темы, как сексуальное взросление, отношения между поколениями, просвещение и репрезентация женской сексуальности на экране.
Комедия Формана, участвовавшая в конкурсе Венецианского кинофестиваля 1965 года, удостоена премии «Бодил» за лучшую европейскую картину. Картина также была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.
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