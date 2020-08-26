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Кирилл Рубцов стал адвокатом в «Презумпции невиновности»

26 августа
2020 год

Новости кино >>
26 августа 2020
На Первом канале с 31 августа по 2 сентября в 21.30 состоится премьера многосерийного мелодраматичного детектива Наталии Бучневой «Презумпция невиновности» с Кириллом Рубцовым, Никитой Панфиловым и Светланой Устиновой в главных ролях. Компанию им составят Наталия Медведева, Даниил Спиваковский, Наталья Высочанская, Роман Маякин, Андрей Терентьев, Эдуард Флёров, Ксения Попович, Семён Шомин, Степан Старчиков и другие актёры, уточняет пресс-служба телеканала.

Кирилл Рубцов стал адвокатом в «Презумпции невиновности»
фото: пресс-служба Первого канала

Сериал поведает об адвокате Борисе Аврутине (Рубцов) – циничном, богатом, с хорошим чувством юмора, любящем шокировать и провоцировать. Он берётся за самые безнадежные дела и всегда их выигрывает. В детстве Борис пережил сильнейший стресс, связанный с арестом и последующим расстрелом своего отца, который в зале суда кричал ему, что невиновен. С тех пор адвокат чувствует невиновность людей и берётся помогать им. Однако терпению местных органов следствия приходит конец, когда Аврутин выпускает из зала суда убийцу полицейского. Начальник следственного отдела даёт указание следователю Денису Глебову (Панфилов) собрать компромат на адвоката и дискредитировать его. В этом Глебову соглашается помочь его возлюбленная, журналистка криминальных новостей Светлана Верницкая (Устинова). Под предлогом съёмок телевизионного фильма об Аврутине она внедряется в его ближайшее окружение и втайне проводит журналистское расследование.

Как вспоминает креативный продюсер Ольга Рябышева, «проект создавался долго, над ним работала большая авторская группа. "Презумпция невиновности" – "перевёрнутый детектив". Есть состав преступления, и есть преступник. И есть адвокат, который берётся за дела, где всё против подозреваемого – мотив, орудие убийства, отпечатки на месте преступления и никакого алиби. Представьте, что вы случайно оказались на месте преступления и все улики против вас. Нам было важно показать, что всегда есть надежда на презумпцию невиновности! И если люди оказываются в такой ситуации, дай бог, рядом окажется такой умный адвокат, как наш Аврутин».

Кирилл Рубцов стал адвокатом в «Презумпции невиновности»
фото: пресс-служба Первого канала

Главного героя искали дольше всех. «Он должен был быть интеллигентным, умным, с хорошо поставленным голосом, потому что все адвокаты – это хорошие ораторы. Когда мы увидели Кирилла Рубцова, он нам сразу понравился – статный, высокий. Очень тактичный, галантный, приятный в общении человек. Ещё у Кирилла – завораживающий тембр голоса. Мы поняли, что герою в его исполнении можно доверять», – объясняет Рябышева.

Светлану Устинову приглашали на пробы жены Аврутина, однако произошла накладка, и режиссёр Наталия Бучнева попросила, чтобы актриса подыграла Никите Панфилову. По словам создателей, это были очень яркие пробы, и получился прекрасный дуэт. «Моя героиня – Светлана Верницкая, увлекающаяся и преданная своему делу и любимому мужчине девушка. Она хочет, чтобы справедливость восторжествовала во что бы то ни стало! Но чем дальше она погружается в историю и жизнь адвоката Аврютина, тем больше для неё он открывается с неожиданной, другой стороны. Для героини это новый этап и в жизни, и в карьере», – рассказала о своём персонаже Светлана Устинова.

Кирилл Рубцов стал адвокатом в «Презумпции невиновности»
фото: пресс-служба Первого канала

Следователя Дениса Глебова – антагониста главного героя – сыграл Никита Панфилов, отметивший честность и непредвзятость показанного на экране. Как отметил актёр, его персонаж «презумпцию невиновности не признаёт и считает, что вор или убийца должен сидеть в тюрьме, пока его вина доказывается. Глебов – агрессивный человек, вспыльчивый – и в жизни, и в любви. Но со временем, когда он начинает терять людей вокруг себя, ему приходится волей-неволей пересмотреть отношение к жизни, чтобы не потерять всех, кто остался. С главным героем – адвокатом Аврутиным – они в итоге находят общий язык, но опять же, вынужденно. Я своего персонажа очень уважаю, сопереживаю ему, иногда даже жалею».

В адвокатском бюро работают Лидия (Высочанская), Боголюбов (Маякин) и Сухов (Спиваковский). Аврутин работает с ними, потому что каждому из них он когда-то в жизни сильно помог. Троица в работе над делами применяет иногда не типичные для юристов навыки и способности.

Кирилл Рубцов стал адвокатом в «Презумпции невиновности»
фото: пресс-служба Первого канала

В фильме есть основная горизонтальная история самого адвоката Аврутина и вертикальные истории – дела, над которыми он работает. Каждое дело расследуется в течение двух серий. В одном из них девушка задержана на месте преступления в квартире бывшего жениха, где по версии следствия убила вазой свою конкурентку – нынешнюю невесту молодого человека. В рамках другого дела речь идёт о писателе, который уверен, что стрелял в своего соседа из травматического пистолета, однако, оружие оказалось огнестрельным, и сосед погиб на месте. В третьем – расследование дела известного врача-кардиолога. В его отделении один за другим по разным причинам уходят из жизни пациенты. В вертикальных историях в качестве приглашённых звезд сыграли такие известные актёры, как Алика Смехова, Ольга Будина, Анна Большова, Игорь Жижикин, Елена Лядова, Михаил Горевой, Ивар Калныньш и Алёна Хмельницкая.

«Презумпцию невиновности» снимали в Москве. По словам режиссёра, хотели показать два московских мира – старую и современную Москву. Старую Москву снимали на Котельнической набережной и в таганских двориках. Писательский посёлок снимали на Николиной горе, для съёмок офиса Аврутина и его тайного кабинета, а также отделения полиции построили декорации в павильоне.
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Кирилл Рубцов стал адвокатом в «Презумпции невиновности» фотографии
Кирилл Рубцов стал адвокатом в «Презумпции невиновности» фотографии
Кирилл Рубцов стал адвокатом в «Презумпции невиновности» фотографии
Кирилл Рубцов стал адвокатом в «Презумпции невиновности» фотографии
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