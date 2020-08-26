Кирилл Плетнёв притворился полицейским

В Санкт-Петербурге начались съёмки 16-серийной детективной драмы Леонида Пляскина «Чужой» с Кириллом Плетнёвым в главной роли, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», отвечающей за производство сериала.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
По сюжету преуспевающий банкир Владимир Орлов (Плетнёв) вынужден бежать от правосудия за границу. Он быстро понимает, что живым ему не уйти. Пытаясь скрыться от уголовного преследования и расправы бывших партнёров, герой оказывается в небольшом городке на границе с Финляндией. Волею судьбы он присваивает себе личность майора полиции. Теперь Орлов живёт двойной жизнью: разбирается в местных происшествиях как обычный следователь и одновременно скрывается от столичной полиции и нанятых киллеров. Он ищет возможность нелегального перехода границы, но с каждым днём уйти становится всё сложнее.
«Мой герой – представитель столичного мира. Такой определённый "волк", который живёт в одиночестве и по волчьим законам. Он не верит в наивность, уже давно не романтик и достаточно циничен. Он очень тяжело сходится с миром, в который попадает. Сквозное действие роли – это очищение от наростов цивилизации, наростов бизнеса. С Орлова падает панцирь. Внутренне он цепляется за какие-то свои защиты, но его уже пробили, и это хорошо. Сложно, но хорошо», – рассказал о своём персонаже Кирилл Плетнёв.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
Начальником Орлова на новом месте становится подполковник Егор Фролов (Александр Бухаров) – справедливый и мудрый руководитель. Вот только на жизнь Фролов и Орлов смотрят порой очень по-разному. По словам Бухарова, его «герой – настоящий, надёжный человек с большой буквы, за которым как за каменной стеной не только РОВД, начальником которого он является, но и весь город. Однако в сюжете есть тонкая любовная линия, показывающая Фролова как человека с нежной, чистой и ранимой душой».
Отношения с другими жителями городка у Орлова не всегда складываются гладко. Однако, открываясь всё больше, Орлов неожиданно для себя влюбляется в Любу (Марьяна Спивак), бесконечно далёкую от мира больших денег и «полезных» связей. «Моя Люба – настоящая русская женщина, которая, как говорится в пословице, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт. Она незамужняя, с ребёнком – всё, как часто бывает в реальной жизни. Люба мне сразу понравилась: я читала сценарий и представляла героинь старых фильмов, которых играли мои мама и бабушка. Читала и думала, как сыграла бы эту роль мама, когда была в моём возрасте. Словом, для меня роль Любы – мечта, а не роль», – улыбается актриса.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
Любовь дарит Орлову новый смысл жизни, очищает его душу, поросшую цинизмом, словно мхом. Но счастье длится недолго. Ввязавшись в опасную игру с местной мафией, Орлов даже не подозревает, что отныне его жизнь висит на волоске.
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