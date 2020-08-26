Иван Капитонов снимает фильм «Голова-Жестянка» про любовь подростков

Иван Капитонов
, продюсер и сценарист «Пиковой дамы
», «Невесты
», «Яги: Кошмара тёмного леса
», «Русалки. Озера мёртвых
» и других успешных российских фильмов ужасов, вдохновился подростковой повестью «Голова-Жестянка
» и собирается ставить по ней фильм, сам выступив в качестве режиссёра. Свой проект он представил на питчинге детского кино в Министерстве культуры.
Производством занимается компания «КЬЮ ЭС ФИЛМС», сценарий написала автор пьесы Серафима Орлова
. Главные герои – 15-летние мальчик и девочка. У неё железная пластина в голове – результат старой травмы – и лютый характер, особенно по-отношению к однокласснику, которого она жутко троллит и булит. Позже выяснится, что когда-то они были парой, и мальчик однажды в критической ситуации струсил, что привело к травме его подруги. И теперь она не может его простить.
Драмеди про прощение и принятие себя и других будет сниматься в городской среде, авторы сейчас находятся в поиске кинематографической формы для литературного сценария. Впереди детский и взрослый кастинг. На роль педагогов планируют пригласить Оксану Акиньшину
и Риналя Мухаметова
.
Общий бюджет проекта 45 млн рублей, у министерства запрашивается 28 млн. Прокат будет осуществлять компания ЦПШ, поддержавшая ранее все жанровые проекты студии.
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