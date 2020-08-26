«2001 год: Космическая одиссея» возглавила абсолютный рейтинг лучших научно-фантастических фильмов в истории кино

«2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика возглавила абсолютный рейтинг лучших научно-фантастических фильмов в истории кино, составленный российским киноканалом FAN, специализирующимся на анимационном и игровом кино в жанре фэнтези и фантастики.
фото: кадр из фильма «2001 год: Космическая одиссея»
Для составления рейтинга редакция киноканала изучила мировые тематические медиа: Total sci-fi, The Guardian, Thrillist, Rollingstone, Mentalfloss, Bestproducts, Filmschoolwtf, Thecinemaholic, Kinonews, Gamesradar, Slantmagazine, Film.ru, а также специализирующийся на топах YouTube-канал WatchMojo.com с 22,8 млн подписчиков, ресурс Box Office Mojo, отслеживающий кассовые сборы с 1999 года, и, наконец, тщательно проанализировала мнения критиков и оценки пользователей сайтов Rotten Tomatoes, Metacritic, «Фильм Про», IMDb и «Кинопоиск», довершив исследование финальным внутриредакционным голосованием. При подсчёте баллов учитывалось попадание фильма в топ каждого из ресурсов, положение и вес фильмов в этих списках, а также мнение команды FAN.
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