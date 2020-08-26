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«2001 год: Космическая одиссея» возглавила абсолютный рейтинг лучших научно-фантастических фильмов в истории кино

26 августа
2020 год

Новости кино >>
26 августа 2020
«2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика возглавила абсолютный рейтинг лучших научно-фантастических фильмов в истории кино, составленный российским киноканалом FAN, специализирующимся на анимационном и игровом кино в жанре фэнтези и фантастики.

«2001 год: Космическая одиссея» возглавила абсолютный рейтинг лучших научно-фантастических фильмов в истории кино
фото: кадр из фильма «2001 год: Космическая одиссея»

В списке оказались сразу два научно-фантастических фильма Ридли Скотта: «Чужой» и «Бегущий по лезвию», которые заняли вторую и четвёртую строчку. На третьем месте оказалась «Матрица» Вачовски, а на пятом – «Начало» Кристофера Нолана. С шестую по девятую позицию отвоевали «Метрополис» Фрица Ланга, «Терминатор 2: Судный день» Джеймса Кэмерона, «Назад в будущее» Роберта Земекиса и «Звёздные войны, эпизод V: Империя наносит ответный удар» Ирвина Кершнера. Замыкает десятку «Солярис» Андрея Тарковского.

Для составления рейтинга редакция киноканала изучила мировые тематические медиа: Total sci-fi, The Guardian, Thrillist, Rollingstone, Mentalfloss, Bestproducts, Filmschoolwtf, Thecinemaholic, Kinonews, Gamesradar, Slantmagazine, Film.ru, а также специализирующийся на топах YouTube-канал WatchMojo.com с 22,8 млн подписчиков, ресурс Box Office Mojo, отслеживающий кассовые сборы с 1999 года, и, наконец, тщательно проанализировала мнения критиков и оценки пользователей сайтов Rotten Tomatoes, Metacritic, «Фильм Про», IMDb и «Кинопоиск», довершив исследование финальным внутриредакционным голосованием. При подсчёте баллов учитывалось попадание фильма в топ каждого из ресурсов, положение и вес фильмов в этих списках, а также мнение команды FAN.
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2001 год: Космическая одиссеяБегущий по лезвиюЗвёздные войны, эпизод V: Империя наносит ответный ударМатрицаМетрополисНазад в будущееНачалоСолярисТерминатор 2: Судный деньЧужой

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