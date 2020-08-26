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Павел Деревянко проведёт «Золотые каникулы» на Алтае

26 августа
2020 год

Новости кино >>
26 августа 2020
Режиссёр Анар Аббасов рассказал на питчинге детского кино, проходящем в Министерстве культуры, о своём новом проекте – фильме-квесте «Золотые каникулы» о приключениях подростков на Алтае. Одну из главных ролей исполнит Павел Деревянко.

Павел Деревянко проведёт «Золотые каникулы» на Алтае

Главными героями станут четырнадцатилетние подростки Илья, Даша и Айлу, которые проводят лето в спортивно-языковом детском лагере в Горном Алтае. Во время экскурсии в горные пещеры случается землетрясение и Илья с Дашей проваливаются через трещину в скале в старый грот. Там они находят человеческий скелет и старое письмо, в котором зашифровано местонахождение клада с золотом Колчака. Трое подростков на свой страх и риск отправляются на поиски клада. Ссорясь и мирясь, заходя в тупик и находя решение, герои идут по следу золота. На этом пути они изведают множество приключений и испытаний, встретят новых друзей и старых врагов и в конце концов добьются своей цели. Правда, не совсем так, как хотелось.

В ленте также сыграет житель Алтая Амаду Мамадаков. Сейчас создатели ведут переговоры с Константином Хабенским и Светланой Ходченковой. Чтобы найти детей на главные роли, будет проведён всероссийский кастинг. Общий бюджет проекта составляет 77 млн рублей, а у Минкультуры создатели запрашивают 50 млн.
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