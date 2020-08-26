Любовь Аксёнова возглавила актёрский состав сериала «Настя, соберись!»

Главную роль в сериале исполнит Любовь Аксёнова. «Героиня, которую я играю, талантливая и умная девушка, но её разрывают противоречия и неуверенность в себе. А ещё Настя смелая, ведь в момент кризиса она решает бросить вызов всему миру и показать (самой себе в первую очередь), чего она стоит. Это история про взросление и становление, которая, думаю, будет близка и понятна любой женщине. И просто отличная комедия с командой мечты, частью которой мне посчастливилось стать», — рассказала актриса.
По сюжету в один злосчастный день 29-летняя дизайнер-архитектор Настя теряет и любимую работу в бюро, и мужа, который изменил ей с подругой. Что тут скажешь? Только «Настя, соберись!». И вместо того, чтобы впасть в отчаяние, Настя впервые начинает осознанный путь к лучшей версии себя — с помощью пятёрки своих внутренних «я». У каждого из них свой характер, место и роль в жизни Насти, но движет ими только одно — её счастье. И ради этой цели они идут на всё: спорят между собой, хитрят, интригуют и воюют, ведь счастье у каждого своё.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD
«Каждый раз, когда Насте нужно принять важное решение, мы заглядываем в её внутренний мир и наблюдаем, как субличности героини, сыгранные потрясающими комедийными актрисами, пытаются навязать своё видение ситуации и захватить контроль», — комментирует шоураннер Константин Майер.
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