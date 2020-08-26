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Любовь Аксёнова возглавила актёрский состав сериала «Настя, соберись!»

26 августа
2020 год

Новости кино >>
26 августа 2020
Режиссёр Вера Смолина приступила в Москве к съёмкам многосерийной комедии «Настя, соберись!». Над ней работают создатели фильма «Я худею» и сериала «Толя-робот» Константин Майер, Сергей Корнихин, Николай Куликов и кинокомпания «Друг Друга», а премьера запланирована на осень 2020 года эксклюзивно на КиноПоиск HD, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Любовь Аксёнова возглавила актёрский состав сериала «Настя, соберись!»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD

Главную роль в сериале исполнит Любовь Аксёнова. «Героиня, которую я играю, талантливая и умная девушка, но её разрывают противоречия и неуверенность в себе. А ещё Настя смелая, ведь в момент кризиса она решает бросить вызов всему миру и показать (самой себе в первую очередь), чего она стоит. Это история про взросление и становление, которая, думаю, будет близка и понятна любой женщине. И просто отличная комедия с командой мечты, частью которой мне посчастливилось стать», — рассказала актриса.

По сюжету в один злосчастный день 29-летняя дизайнер-архитектор Настя теряет и любимую работу в бюро, и мужа, который изменил ей с подругой. Что тут скажешь? Только «Настя, соберись!». И вместо того, чтобы впасть в отчаяние, Настя впервые начинает осознанный путь к лучшей версии себя — с помощью пятёрки своих внутренних «я». У каждого из них свой характер, место и роль в жизни Насти, но движет ими только одно — её счастье. И ради этой цели они идут на всё: спорят между собой, хитрят, интригуют и воюют, ведь счастье у каждого своё.

Любовь Аксёнова возглавила актёрский состав сериала «Настя, соберись!»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD

«Каждый раз, когда Насте нужно принять важное решение, мы заглядываем в её внутренний мир и наблюдаем, как субличности героини, сыгранные потрясающими комедийными актрисами, пытаются навязать своё видение ситуации и захватить контроль», — комментирует шоураннер Константин Майер.

В сериале, состоящем из десяти серий по 30 минут, также снимаются Юлия Ауг в роли мамы Насти, Светлана Камынина, Вера Строкова, Маргарита Аброськина, Алина Алексеева и другие актёры.
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Настя, соберись!

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Любовь Аксёнова возглавила актёрский состав сериала «Настя, соберись!» фотографии
Любовь Аксёнова возглавила актёрский состав сериала «Настя, соберись!» фотографии
Любовь Аксёнова возглавила актёрский состав сериала «Настя, соберись!» фотографии
Любовь Аксёнова возглавила актёрский состав сериала «Настя, соберись!» фотографии
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