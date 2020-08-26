Павел Прилучный и Виктория Толстоганова расскажут «Новогоднюю несказку»

Павел Прилучный
и Виктория Толстоганова
исполнят главные роли в мелодраме «Новогодняя несказка», которую поставит Сергей Шакуров
. Проект был представлен на питчинге детского кино, проходящем в Министерстве культуры.
Лента расскажет о том, как два человека, принадлежащие разным мирам и поколениям – богатый старик и девочка-сирота – в новогоднюю ночь совершают трудное путешествие, изменившее их обоих к лучшему. Создатели отмечают, что эта история ставит перед зрителем серьезные вопросы, но сам фильм будет светлым и красивым, по-настоящему новогодним.
Помимо Прилучного и Толстогановой в фильме также сыграют Сергей Сосновский
и сам Шакуров. Продюсером выступает Олег Кириченко
. Съёмки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Бюджет ленты составляет 117,5 млн рублей, а на создание ленты создатели просят у Минкультуры 25 млн. Сейчас у них есть предварительная договорённость с компанией «Каро-Премьер», которая сможет выпустить картину в канун Нового года.
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