Гоша Куценко сыграет в новой семейной комедии Александра Карпиловского

Создатель трилогии «Частное пионерское
» Александр Карпиловский
представил на питчинге детского кино, состоявшемся в Министерстве культуры, приключенческую комедию для всей семьи «Случайный пират
» производства студии «Кинопрограмма «XXI век», посвящённую теме блогинга и проблемам, связанным с воспитанием, взаимопониманием родителей и детей.
По сюжету будущей картины 11-летний Проша, мечтающий стать популярным блогером и снимающий первый в истории веб сериал с участием улитки и паука, отдыхает в Крыму вместе с родителями. Денег впритык. Папа и мама на грани развода. Чтобы спасти семью и заработать, мальчик начинает помогать контрабандистам экзотических животных. Случайно он узнаёт их «страшную тайну» и из помощника превращается во врага номер один.
Главную роль в картине сыграет Даниил Муравьёв-Изотов
, взрослая актёрская команда состоит из Светланы Антоновой
(мама), Александра Гришина
(папа) и Гоши Куценко
(капитан). Образ старшей сестры Проши воплотит Мария Лобанова
. За сценарий отвечает Анна Вейлерт
, продюсером числится Елена Калинина
. Общий бюджет проекта составляет 80 млн рублей, у ведомства создатели просят 50 млн.
обсуждение >>