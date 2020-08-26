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Гоша Куценко сыграет в новой семейной комедии Александра Карпиловского

26 августа
2020 год

Новости кино >>
26 августа 2020
Создатель трилогии «Частное пионерское» Александр Карпиловский представил на питчинге детского кино, состоявшемся в Министерстве культуры, приключенческую комедию для всей семьи «Случайный пират» производства студии «Кинопрограмма «XXI век», посвящённую теме блогинга и проблемам, связанным с воспитанием, взаимопониманием родителей и детей.

Гоша Куценко сыграет в новой семейной комедии Александра Карпиловского

По сюжету будущей картины 11-летний Проша, мечтающий стать популярным блогером и снимающий первый в истории веб сериал с участием улитки и паука, отдыхает в Крыму вместе с родителями. Денег впритык. Папа и мама на грани развода. Чтобы спасти семью и заработать, мальчик начинает помогать контрабандистам экзотических животных. Случайно он узнаёт их «страшную тайну» и из помощника превращается во врага номер один.

Главную роль в картине сыграет Даниил Муравьёв-Изотов, взрослая актёрская команда состоит из Светланы Антоновой (мама), Александра Гришина (папа) и Гоши Куценко (капитан). Образ старшей сестры Проши воплотит Мария Лобанова. За сценарий отвечает Анна Вейлерт, продюсером числится Елена Калинина. Общий бюджет проекта составляет 80 млн рублей, у ведомства создатели просят 50 млн.
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Гоша Куценко сыграет в новой семейной комедии Александра Карпиловского фотографии
Гоша Куценко сыграет в новой семейной комедии Александра Карпиловского фотографии
Гоша Куценко сыграет в новой семейной комедии Александра Карпиловского фотографии
Гоша Куценко сыграет в новой семейной комедии Александра Карпиловского фотографии
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