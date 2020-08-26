Начался приём заявок на участие в Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон»

Стартовал приём заявок на участие в Пятом Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон»
, который пройдёт с 19 по 29 марта 2021 года на территории Крайнего Севера России, в городе Анадырь. Его организаторами являются Отдел развития творческих проектов Союза кинематографистов России, Продюсерский центр «Молодёжные инициативы», Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон». Фестиваль проводится при поддержке Правительства Чукотского автономного округа, уточняет пресс-служба смотра.
«В 2021 году у нас пройдёт уже пятый кинофестиваль – он развивается, он очень живой и подвижный. Одним из показателей этого можно назвать то, что со следующего кинофестиваля мы решили объединить программу полнометражных игровых и неигровых фильмов, так как очень часто грань между этими видами кино стирается. Сегодня игровое кино снимается как неигровое и наоборот! Поэтому мы решили, что будет правильно объединить два международных конкурса в один основной», –
рассказал художественный руководитель кинофестиваля Филипп Абрютин
.
В международной конкурсной программе полнометражных фильмов могут принять участие игровые и неигровые работы, созданные не ранее 1 января 2019-го и посвящённые арктической или северной тематике, а также отражающие жизнь населения северных регионов мира, в том числе коренных народов. Для участия в конкурсе короткого метра приглашаются работы любой жанровой направленности, снятые не ранее 1 января 2020-го. В региональном конкурсе «Киновзлёт!» смогут принять ленты, созданные на территории Чукотского автономного округа не ранее 1 января 2019-го, до этого момента не принимавшие участие в этой программе фестиваля. Заявки принимаются
на официальном сайте фестиваля не позднее 10 ноября 2020 года. Список участников озвучат до 22 января 2021-го.
По итогам фестиваля победителям будут вручены Гран-при за лучший фильм конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов, специальный приз жюри конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов, «Малый Золотой ворон» за лучший короткометражный игровой и неигровой фильм, специальный приз регионального конкурса «Киновзлёт!», приз оргкомитета фестиваля и приз «За вклад в киноискусство». Все награды уникальны и ежегодно создаются художником-косторезом из клыка моржа и рога лося.
По словам продюсера смотра Оксаны Лахно
, «предыдущий кинофестиваль стал последним кинофестивалем перед карантином не только на Крайнем Севере, но и по всей стране. Вместе с коллегами мы переживали за всю киноотрасль и очень надеемся, что скоро всё восстановится. Со своей стороны мы будем предпринимать все необходимые меры. Так, мы планируем продолжить расширение круга участников кинофестиваля, поиск зарубежных партнёров, но самая главная задача – привлечение внимания к Чукотке как уникальному месту не только для того, чтобы смотреть кино, но и создавать его».
Помимо конкурсных и внеконкурсных кинопоказов, участников ожидают различные мероприятия: мастер-классы, публичные дискуссии, круглые столы, конференции с представителями профессионального киносообщества, творческие вечера, концерты, открытые спортивные тренировки, презентации книг, экскурсии и многое другое.
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