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Константин Хабенский и Андрей Бурковский приглашают на премьеру «Доктора Лизы»

27 августа
2020 год

Новости кино >>
27 августа 2020
В сети появились два промо-ролика к фильму «Доктор Лиза», где исполнители главных ролей — Константин Хабенский и Андрей Бурковский — приглашают зрителей на премьеру драмы 22 октября и рассказывают о правилах безопасного посещения кинотеатров. Об этом сообщает пресс-служба компании «Белые ночи», которая занимается прокатом ленты.



Актёры напоминают о мерах предосторожности, которые несложно соблюдать: носить средства индивидуальной защиты, держать дистанцию и приобретать билеты онлайн. Единые стандарты безопасности кинотеатров учитывают мировой опыт в области кинопоказа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.



В центре картины Оксаны Карас – один день из жизни Елизаветы Глинки (Чулпан Хаматова), которая готовится отпраздновать 30-летие брака с мужем, но приходит на работу в свой Фонд, где начинается череда ежедневных дел.

«Доктор Лиза» в прокате с 22 октября.
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