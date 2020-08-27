Константин Хабенский и Андрей Бурковский приглашают на премьеру «Доктора Лизы»

В сети появились два промо-ролика к фильму «Доктор Лиза
», где исполнители главных ролей — Константин Хабенский
и Андрей Бурковский
— приглашают зрителей на премьеру драмы 22 октября
и рассказывают о правилах безопасного посещения кинотеатров. Об этом сообщает пресс-служба компании «Белые ночи», которая занимается прокатом ленты.
Актёры напоминают о мерах предосторожности, которые несложно соблюдать: носить средства индивидуальной защиты, держать дистанцию и приобретать билеты онлайн. Единые стандарты безопасности кинотеатров учитывают мировой опыт в области кинопоказа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
В центре картины Оксаны Карас
– один день из жизни Елизаветы Глинки (Чулпан Хаматова
), которая готовится отпраздновать 30-летие брака с мужем, но приходит на работу в свой Фонд, где начинается череда ежедневных дел.
«Доктор Лиза» в прокате с 22 октября.
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