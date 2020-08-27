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Владимир Андреев отмечает юбилей

27 августа
2020 год

Новости кино >>
27 августа 2020
Сегодня, 27 августа, знаменитый режиссер и актер Владимир Андреев отмечает юбилей. Народному артисту СССР и президенту Театра им. Ермоловой исполняется 90 лет.

Владимир Андреев отмечает юбилей
фото: Илья Питалев/ТАСС

Владимир Алексеевич родился 27 августа 1930 года в Москве. С детских лет он посещал театральный кружок и по совету Ролана Быкова решил поступать в ГИТИС, где его мастером курса стал Андрей Лобанов. В 1952 году по окончании института началась долгая история Андреева с Московским драматическим театром им. Ермоловой. Он пришел туда как актер, в 1970-м стал главным режиссёром, а еще через 20 лет — худруком. С 2012-го на этом посту его сменил Олег Меньшиков, а Владимира Алексеевича назначили почетным президентом театра.

Помимо работы над постановками артист также посвящал свое время преподаванию. В 1972-м мастер стал заведовать кафедрой актерского мастерства в ГИТИСе. Его учениками были Елена Яковлева, Евгений Каменькович, Марина Дюжева, Кристина Орбакайте, Виктор Раков, Николай Токарев, Виктор Евграфов. Андреев также является автором статей об актерском мастерстве.

Владимир Андреев отмечает юбилей
фото: Александр Гладштейн/ РИА Новости

В кинематограф Владимир Алексеевич пришел в середине 1950-х. Яркими актерскими работами стали роли в фильмах «Аттестат зрелости», «Доброе утро», «Ночной патруль», «Жестокость», «Теория невероятности», «Прости меня, Алёша», «Хроника одного лета» и многие другие. Зрителям Андреев также запомнился после появлениях в лентах «Сказка о царе Салтане» и «Калиф-Аист». В 2000-е он преимущественно снимался в таких сериалах, как «Срочно в номер», «Принцесса цирка», «Бульварное Кольцо». В 2019-м артиста можно было увидеть в байопике «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

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Андреев также работал как режиссер и за время своей карьеры поставил более 25 фильмов-спектаклей, в числе которых «Грустные и веселые события в жизни М.Озерова», «Разлом», «Василиса Мелентьева», «Деньги для Марии», «Чудаки».
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Аттестат зрелостиБульварное КольцоВасилиса МелентьеваДеньги для МарииДоброе утроЖестокостьКалиф-АистЛев Яшин. Вратарь моей мечтыНочной патрульПринцесса циркаПрости меня, АлёшаРазломСказка о царе СалтанеСрочно в номерТеория невероятностиХроника одного летаЧудаки
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Владимир Андреев отмечает юбилей фотографии
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