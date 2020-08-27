Владимир Андреев отмечает юбилей

Владимир Алексеевич родился 27 августа 1930 года в Москве. С детских лет он посещал театральный кружок и по совету Ролана Быкова решил поступать в ГИТИС, где его мастером курса стал Андрей Лобанов. В 1952 году по окончании института началась долгая история Андреева с Московским драматическим театром им. Ермоловой. Он пришел туда как актер, в 1970-м стал главным режиссёром, а еще через 20 лет — худруком. С 2012-го на этом посту его сменил Олег Меньшиков, а Владимира Алексеевича назначили почетным президентом театра.
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