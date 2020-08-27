Алексей Демидов и Мила Сивацкая поселились на ферме для съемок «Гранда»

По сюжету герой Алексея Демидова станет неожиданным претендентом на сердце Ксюши (Мила Сивацкая). Он не бизнесмен, юрист или отельер, он фермер из соседней деревни Днище. Этот своенравный парень организовал там современное хозяйство и уже стал многократным победителем международных сырных выставок. Так что Юре придётся побороться за Ксюшу, у которой и без личных переживаний забот хватает: все еще не решен вопрос, оставят ли Лев Глебович и Игорь Павлович молодую управляющую на её позиции.
Десять последних съемочных дней команда проекта провела на действующей подмосковной ферме, оставаясь на ночевку в близлежащей гостинице. Многие обитатели усадьбы стали полноценными участниками процесса. Так что новый сезон порадует зрителей не только детективным сценарием и качественным юмором, но и живописными кадрами. Правда, кое-кто из животных добавил группе лишних хлопот.
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»
«У нас была очаровательная «съемочная» коза, почти ручная, которую специально привозили на ферму. Но даже ее поведение в некоторые моменты нельзя было предугадать. Несколько раз она срывала нам дубли, потому что ей вдруг хотелось пойти пощипать травы или справить нужду рядом с моими шикарными туфлями, — смеется Мила Сивацкая. — Один раз, увидев себя в объективе, коза застыла минут на пятнадцать и никакие уговоры не могли сдвинуть ее с места. Пришлось остановить съемку и ждать, пока у животного пройдет шок».
Премьера «Гранд-4» запланирован на канале «Супер» в новом телесезоне.
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