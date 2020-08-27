ревью

Актриса лишилась передних зубов ещё в детстве

«Я вся нарядная и без переднего зуба»: Мария Кожевникова рассказала, почему поставила виниры

Алексей Демидов и Мила Сивацкая поселились на ферме для съемок «Гранда»

Дорогой и бесперспективный детский атракцион с двумя Евгениями Мироновыми

«Вратарь Галактики»: У нас в Рязани космолет с глазами

Константин Хабенский и Андрей Бурковский приглашают на премьеру «Доктора Лизы»

«Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь

Молодой китаец А Сам продолжает работать на криминальную группировку, чтобы выжить.

«Пан Т.», «За пределом» и другие интересные картины фестиваля

«Висла»-2020: Что смотреть на московском фестивале польского кино

Главная тема

Похититель молний: Кто есть кто в фильме «Тесла»?

Никола Тесла и его современники оживают в новой биографии ученого