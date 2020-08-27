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Премьеру «Цоя» Алексея Учителя вновь отложили

27 августа
2020 год

Новости кино >>
27 августа 2020
Премьеру фильма «Цой», поставленного Алексеем Учителем, перенесли во второй раз. Выход в прокат планировался 27 августа, а затем 3 сентября, но сейчас лента потеряла дату кинотеатрального релиза, сообщает ТАСС.

Премьеру «Цоя» Алексея Учителя вновь отложили

Сюжет фильма сосредоточен на правильном мужике Павле Шелесте (Евгений Цыганов), не любившем крутых поворотов. Он всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскалённой трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней.

Помимо Цыганова в ленте также сыграли Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Илья Дель и Виталий Коваленко. Оператором-постановщиком выступил Юрий Клименко.

Съемки «Цоя» проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. Над этой историей Учитель начал работать почти десять лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а в создании финальной версии сценария также принял участие Савва Минаев. Ранее фильм носил рабочее название «47».
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