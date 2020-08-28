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Наталья Бергер и Антон Макарский найдут «Дорогу домой»

28 августа
2020 год

Новости кино >>
28 августа 2020
Четырехсерийная мелодрама «Дорога домой» с Натальей Бергер и Антоном Макарским стартует 6 сентября на «России 1», сообщает пресс-служба телеканала.

Наталья Бергер и Антон Макарский найдут «Дорогу домой»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

По сюжету, как тысячи девушек, дерзкая провинциалка Лена Журавлёва (Наталья Бергер) приехала в Москву за красивой жизнью. Но столица с первого раза не покорилась – все её достижения и планы рухнули в один момент. Прежде чем начать всё сначала, она решает сделать перерыв и поехать домой в свой маленький Зареченск. Чтобы не стать посмешищем в родном городке, Лена разыгрывает спектакль: приезжает в шикарных нарядах, с дорогими подарками и всем рассказывает, что работает на телевидении. Узнав, что её бывший парень Миша собирается жениться, девушка заключает пари с подругами, что без труда поссорит его с невестой. Задача оказывается не простой, но амбициозная Лена не может позволить себе проиграть и здесь. Её план приводит к настоящему преступлению.

Помимо Макарского и Бергер, в сериале также сыграли Артем Крылов, Юлия Ауг, Яна Гурьянова, Анастасия Городенцева, Александр Алешкин, Екатерина Травова, Анфиса Вистингаузен и другие. Режиссерское кресло занял Сергей Краснов.
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Наталья Бергер и Антон Макарский найдут «Дорогу домой» фотографии
Наталья Бергер и Антон Макарский найдут «Дорогу домой» фотографии
Наталья Бергер и Антон Макарский найдут «Дорогу домой» фотографии
Наталья Бергер и Антон Макарский найдут «Дорогу домой» фотографии
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