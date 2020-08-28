Наталья Бергер и Антон Макарский найдут «Дорогу домой»

По сюжету, как тысячи девушек, дерзкая провинциалка Лена Журавлёва (Наталья Бергер) приехала в Москву за красивой жизнью. Но столица с первого раза не покорилась – все её достижения и планы рухнули в один момент. Прежде чем начать всё сначала, она решает сделать перерыв и поехать домой в свой маленький Зареченск. Чтобы не стать посмешищем в родном городке, Лена разыгрывает спектакль: приезжает в шикарных нарядах, с дорогими подарками и всем рассказывает, что работает на телевидении. Узнав, что её бывший парень Миша собирается жениться, девушка заключает пари с подругами, что без труда поссорит его с невестой. Задача оказывается не простой, но амбициозная Лена не может позволить себе проиграть и здесь. Её план приводит к настоящему преступлению.
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