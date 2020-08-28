Программу виртуальной реальности Венецианского кинофестиваля впервые представят в Москве

Программу виртуальной реальности Венецианского международного кинофестиваля впервые представят в Москве. Показы лучших мировых проектов пройдут со 2 по 12 сентября на территории дизайн-квартала Флакон. Об этом сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», которая выступила организатором мероприятия совместно с интерактивной студией Less Media Group.
фото: www.labiennale.org
В этом году в рамках VR программы покажут более 40 иммерсивных работ из 24 стран, 31 из которых соревнуется в конкурсной программе за «Венецианского льва». Еще 10 лент входят в категорию Best In VR — лучшие VR работы, которые уже были ранее опубликованы. Московские зрители смогут увидеть такие проекты, как Baba Yaga от автора серии мультфильмов «Мадагаскар» Эрика Дарнеля, VR игру Gnomes and Goblins от режиссера «Железного человека» и «Короля Льва» Джона Фавро, VR-фильм о бездомных We Live Here от Роуз Троше и другие. В Москве, как и в остальных городах мира, показ всех работ пройдет на английском языке или на языке оригинала с английскими субтитрами.
Судьями VR-категории 77-го Венецианского кинофестиваля стали японский геймдизайнер Хидэо Кодзима и британский документалист Асиф Кападия, получивший премию «Оскар» за фильм «Эми» о певице Эми Уайнхаус. Возглавила жюри Селин Трайкарт, режиссер VR проекта The Key, отмеченного «Венецианским львом» как лучшая иммерсивная работа в 2019 году.
фото: www.labiennale.org
«Многим в России может казаться, что VR – это нишевая геймеровская история. Но это совсем не так. VR уже давно развивается как отдельное направление в искусстве, где соединяется кино, анимация, театр, игры и рождается что-то абсолютно новое. Проблема в том, что испытать это искусство пока довольно сложно. Для этого нужно ехать на кинофестивали, что могут позволить себе далеко не все. Именно поэтому, когда в этом году из-за пандемии появилась возможность привезти и показать конкурсную программу Венецианского кинофестиваля в Москве, мы сразу ухватились за эту возможность. Для российской аудитории это редчайшая возможность увидеть лучшие мировые работы и впервые познакомиться с виртуальной реальностью как искусством», — отметила Алина Михалева, основатель студии Less Media Group и инициатор проекта.
Старейший кинофестиваль стал первым смотром, включившим иммерсивные проекты в конкурс. Начиная с 2017-го, на острове Лидо в Венеции показывают лучшие интерактивные работы со всего мира. В этом году из-за пандемии программа Venice Virtual Reality пройдет онлайн, а также в ряде VR локаций в 15 городах мира, в числе которых Париж, Амстердам, Барселона, Монреаль и другие.
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