Программу виртуальной реальности Венецианского кинофестиваля впервые представят в Москве

Программу виртуальной реальности Венецианского международного кинофестиваля впервые представят в Москве. Показы лучших мировых проектов пройдут со 2 по 12 сентября на территории дизайн-квартала Флакон . Об этом сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», которая выступила организатором мероприятия совместно с интерактивной студией Less Media Group.В этом году в рамках VR программы покажут более 40 иммерсивных работ из 24 стран, 31 из которых соревнуется в конкурсной программе за «Венецианского льва». Еще 10 лент входят в категорию Best In VR — лучшие VR работы, которые уже были ранее опубликованы. Московские зрители смогут увидеть такие проекты, какот автора серии мультфильмов « Мадагаскар , VR игру Gnomes and Goblins от режиссера « Железного человека » и « Короля Льва Джона Фавро , VR-фильм о бездомныхоти другие. В Москве, как и в остальных городах мира, показ всех работ пройдет на английском языке или на языке оригинала с английскими субтитрами.Судьями VR-категории 77-го Венецианского кинофестиваля стали японский геймдизайнери британский документалист Асиф Кападия , получивший премию «Оскар» за фильм « Эми » о певице Эми Уайнхаус. Возглавила жюри, режиссер VR проекта The Key, отмеченного «Венецианским львом» как лучшая иммерсивная работа в 2019 году., — отметила, основатель студии Less Media Group и инициатор проекта.Старейший кинофестиваль стал первым смотром, включившим иммерсивные проекты в конкурс. Начиная с 2017-го, на острове Лидо в Венеции показывают лучшие интерактивные работы со всего мира. В этом году из-за пандемии программа Venice Virtual Reality пройдет онлайн, а также в ряде VR локаций в 15 городах мира, в числе которых Париж, Амстердам, Барселона, Монреаль и другие.