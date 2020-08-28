Релиз «King's man: Начало» перенесен на 2021 год

Студия Disney
перенесла релиз приключенческого боевика «King's man: Начало
». Лента Мэттью Вона
выйдет в прокат 26 февраля 2021-го вместо 18 сентября этого года, сообщает The Hollywood Reporter
.
Руководство студии не комментировало ситуацию, но такое решение, вероятно, связано с желанием Disney выпустить ленту на большие экраны после открытия кинотеатров в крупных городах США.
«King's man: Начало» является приквелом двух предыдущих фильмов франшизы
. Главный герой этой истории — Конрад (Харрис Дикинсон
), молодой и наглый сын герцога Оксфордского (Рэйф Файнс
), — хочет служить на благо Англии. Заметив в сыне потенциал, герцог рассказывает ему о шпионской организации King’s man, члены которой должны остановить угрозу мирового масштаба.
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