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Третий сезон «Содержанок» снимет Юрий Мороз

28 августа
2020 год

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28 августа 2020
Третий сезон «Содержанок» будет снимать режиссер Юрий МорозБратья Карамазовы», «Точка»). Главную роль в сериале START вновь сыграет его дочь Дарья Мороз, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Третий сезон «Содержанок» снимет Юрий Мороз
фото: www.kinotavr.ru

В заключительных эпизодах второго сезона героиня Дарьи Мороз сделала неожиданный выбор, узнав о происхождении загадочной художницы Асфари. В новых сериях зрители узнают, к чему приведет это решение Лены и как сложатся ее отношения с Глебом (Владимир Мишуков).

«С появлением платформ расширился как объем производства сериалов, так и их тематический диапазон. Кроме этого, платформы активнее себя проявляют на международных рынках, чему яркий пример как раз “Содержанки”, – говорит Юрий Мороз. – С появлением нового режиссера меняется угол зрения на материал, что вполне естественно. Но общая концепция должна быть сохранена. Зритель хочет видеть продолжение того, к чему он привык и что полюбил».

Третий сезон «Содержанок» снимет Юрий Мороз
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«Юрий Павлович еще не работал над проектами для платформ и, несмотря на грандиозный опыт и огромное количество картин, это своеобразный дебют. Помню, на премьере первого сезона папа сидел в зале, я очень переживала, зайдет ли ему формат. И выдохнула, когда он хвалил проект после. Могла ли я подумать тогда, что он станет режиссером третьего сезона. Для меня и как для актрисы, и как для продюсера особенно это огромная удача. Я хорошо знаю, как он держит в руках процесс, как все артисты обожают его стиль работы и то, как с ним уверенно себя чувствуешь на площадке. С ним не всегда просто, он бескомпромиссный режиссер, требует от всех самого высокого уровня работы, но это самое крутое. Думаю, третий сезон будет значительно отличаться от первых двух. Во-первых, жесткой мужской доминантой. Во-вторых, неожиданными перевертышами по всем персонажам. В-третьих, насыщенностью событиями. Но, конечно, с сохранением генеральной линии стиля картины», – рассказывает Дарья Мороз.

Первый сезон «Содержанок» стал сериальным дебютом для Константина Богомолова, а второй снимала Дарья Жук. Премьера проекта состоялась в марте 2019 года. И на данный момент общее число просмотров двух сезонов в подписке START составляет более 25 млн.
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