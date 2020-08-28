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«Кинотавр» опредилился с финалистами питчинга сериалов

28 августа
2020 год

Новости кино >>
28 августа 2020
Организаторы 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» опубликовали список сериальных проектов, чьи авторы будут приглашены в Сочи 12 сентября для публичной защиты своих работ. Имя победителя станет известно в тот же день.

«Кинотавр» опредилился с финалистами питчинга сериалов
фото: Пресс-служба «Кинотавра»

В шорт-листе представлено 11 проектов, в числе которых «ВКД» Антона Уткина, «Варя» Ирины Обидовой и Лизы Цыгановой, «Горемыки» Елены Самойловой, «Опоздавшие» Антона Коломееца и Владимира Бека, «Супружеский долг» Эльвиры Буштец, «На автомате» Натальи Ляпиной и Юрия Воробьева, «Против всех» Екатерины Волович, «Товарищ никто» Ивана Заваруева и Ильи Учителя, «ФК "Волна"» Николая Пророкова, «Коммуналка» Надежды Карповой и «Во всем виноват Вайнштейн» Светланы Петрийчук, Елизаветы Лазерсон, Александра Виниченко и Ильи Мотовило.

Выбирать победителя будут Тимур Вайнштейн, Денис Горшков, Софья Квашилава, Давид Кочаров, Игорь Мишин, Ирина Сосновая, Валерий Федорович и Ольга Филипук, которые представляют такие крупные платформы, как PREMIER, more.tv, Okko Entertainment, IVI, МТС Медиа, START, ТВ-3.

Питчинг сериальных проектов стал новым форматом индустриального мероприятия. Впервые авторы, вошедшие в шорт-лист финалистов, получат возможность напрямую представить свои проекты главным российским онлайн-платформам и сервисам.
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