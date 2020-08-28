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«Гипноз» Валерия Тодоровского и «Растворяться» Ким Ки Дука вошли в основной конкурс 42-го ММКФ

28 августа
2020 год

Новости кино >>
28 августа 2020
«Гипноз» Валерия Тодоровского, «Дочь рыбака» Исмаила Сафарали и «Растворяться» Ким Ки Дука вошли в основную конкурсную программу 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет в столице с 1 по 8 октября, сообщается на сайте смотра. Мировые премьеры трех этих лент состоятся в рамках ММКФ.

«Гипноз» Валерия Тодоровского и «Растворяться» Ким Ки Дука вошли в основной конкурс 42-го ММКФ
фото: К/ф "Дом рыбака"

Психологический триллер Тодоровского расскажет о жизни подростка, который, лечась от лунатизма, попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия. Лента «Дочь рыбака» будет посвящена жизни небольшой рыбацкой деревни. По словам Сафарали, эта история для него очень личная, так он тоже провел значительную часть своего детства в похожем месте и наблюдал там совершенно иные, не свойственные большому городу, течение и ритм времени и отношение жителей к нему. Главная героиня его фильма, девочка Сара, отец которой пропадает во время рыбалки, отказывается верить в то, что его больше нет, ведь его тело так никто и не нашел.

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук представит фильм «Растворяться» о жизни двух девушек. По сюжету Девушка-1 связана традиционной семьей и бытом. Однажды она встречает Девушку-2, похожую на нее как сестра-близнец. Эта девушка ведет свободный образ жизни, имеет богатого спонсора, который обеспечивает ее всем, что она пожелает. В один прекрасный день Девушка-2 приходит домой к Девушке-1, резко и вызывающе разговаривает с братом и матерью. С этого момента эти два человека меняются ролями и помогают друг другу. Но чем дальше это продолжается, тем опаснее становится ситуация для Девушки-1.

«Гипноз» Валерия Тодоровского и «Растворяться» Ким Ки Дука вошли в основной конкурс 42-го ММКФ
фото: К/ф "Предвыборная кампания"

За главный приз поборется и израильская лента «Как сыр в масле» Гура Бентвича, которая поведает о кинорежиссере на грани нервного срыва. Его навязчивое желание показать миру свою новую гениальную работу и одержимость провальной рекламной кампанией фильма становятся фоном для незабываемой ночи накануне премьеры. В числе конкурсантов также оказалась «Предвыборная кампания» румынского режиссёр Мариан Кришан о хитром политике, который пытается заручиться поддержкой радушного тракториста для создания нужного имиджа.

Откроет смотр дебютная драма Михаила Локшина — «Серебряные коньки», действие которой развернется в рождественском Петербурге 1899-го. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться: сына простого фонарщика Матвея и дочь крупного сановника Алису. У каждого из них своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.
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«Гипноз» Валерия Тодоровского и «Растворяться» Ким Ки Дука вошли в основной конкурс 42-го ММКФ фотографии
«Гипноз» Валерия Тодоровского и «Растворяться» Ким Ки Дука вошли в основной конкурс 42-го ММКФ фотографии
«Гипноз» Валерия Тодоровского и «Растворяться» Ким Ки Дука вошли в основной конкурс 42-го ММКФ фотографии
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