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Ричард Гир, Дайан Китон и Блейк Лайвли сыграют в романтической комедии о кино

29 августа
2020 год

Новости кино >>
29 августа 2020
Ричард Гир, Дайан Китон, Блейк Лайвли и Лин-Мануэль Миранда сыграют в романтической комедии Эдварда Цвика «Снимая фильм» (The Making Of), уверяет Deadline.

Ричард Гир, Дайан Китон и Блейк Лайвли сыграют в романтической комедии о кино
фото: slashfilm.com

Зрителям поведают о пожилой паре бывших кинематографистов (Гир и Китон), нанявших молодых актёров (Лайвли и Миранда) для того, чтобы они сыграли в фильме, посвящённом истории их любви. Однако к моменту съёмок легендарный брак распадается, и теперь каждому из участников предстоит разобраться в чувствах и отличить реальность от вымысла.

Цвик выступит режиссёром, сценаристом и продюсером фильма. Съемки запланированы на следующую осень.
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