Ричард Гир, Дайан Китон и Блейк Лайвли сыграют в романтической комедии о кино

ревью

Ролики фильмов «Не выходи из дома» Художница, одержимая пугающей городской легендой, едет туда, где эта история начиналась.

Новости кино Пелагея Невзорова и Иван Колесников окунутся в «Яркие краски осени» На телеканале «Россия-1» 5 сентября состоится премьера новой мелодрамы.

Ролики фильмов «Новые мутанты». Актеры о фильме №2 Генри Зага рассказывает про своего персонажа.

Новости кино Кира Найтли столкнётся со «Змеем в Эссексе» Актриса подписалась на главную роль в многосерийной экранизации романа Сары Перри, которую снимут для Apple TV+.

Ролики фильмов «Принцесса Лебедь: Королевская свадьба». Трейлер с русскими субтитрами Принцесса Одетта отправляется в загадочные, полные древней магии земли Китая.