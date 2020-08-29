Ричард Гир, Дайан Китон и Блейк Лайвли сыграют в романтической комедии о кино

Ричард Гир
, Дайан Китон
, Блейк Лайвли
и Лин-Мануэль Миранда
сыграют в романтической комедии Эдварда Цвика
«Снимая фильм
» (The Making Of), уверяет Deadline
.
Зрителям поведают о пожилой паре бывших кинематографистов (Гир и Китон), нанявших молодых актёров (Лайвли и Миранда) для того, чтобы они сыграли в фильме, посвящённом истории их любви. Однако к моменту съёмок легендарный брак распадается, и теперь каждому из участников предстоит разобраться в чувствах и отличить реальность от вымысла.
Цвик выступит режиссёром, сценаристом и продюсером фильма. Съемки запланированы на следующую осень.
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