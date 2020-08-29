Не стало Чедвика Боузмана

В США 28 августа не стало популярного американского актёра, звезды «Чёрной пантеры» Чедвика Боузмана. Ему было 43 года. Согласно официальному сообщению на его странице в социальной сети Twitter, причиной смерти стал рак тонкой кишки, с которым он боролся с 2016 года.
«Для него было честью вдохнуть жизнь в образ короля Т`Чаллы в "Чёрной пантере". Он умер в своём доме в окружении близких. Семья благодарит вас за вашу любовь и молитвы и просит, чтобы вы продолжали уважать их стремление к уединению в это трудное время», – цитирует Variety заявление родных Боузмана.
Президент Marvel Studios и главный креативный директор Marvel Кевин Файги назвал кончину Чедвика «абсолютно разрушительной», но пока воздержался от комментариев относительно судьбы его персонажа во вселенной кинокомиксов. «Он был нашим Т'Чаллой, нашей Чёрной пантерой и нашим дорогим другом. Каждый раз, выходя на площадку, он излучал харизму и радость, и каждый раз, появляясь на экране, он создавал что-то поистине неизгладимое. В своей работе он воплотил множество замечательных людей, и никто не умел лучше воплощать в жизнь великих людей. Он был таким же умным, добрым, могущественным и сильным, как любой человек, которого он изображал. Теперь он занимает своё место рядом с ними как икона веков. Семья Marvel Studios глубоко оплакивает его потерю, и сегодня мы скорбим вместе с его семьей», – сказал Файги.
фото: в образе Чёрной пантеры
Чедвик Аарон Боузман родился 29 ноября 1976-го в Андерсоне, Южная Каролина. Мать была медсестрой, а отец работал на текстильной фабрике. В юношестве увлекался баскетболом и бейсболом. В старших классах написал свою первую пьесу, которую затем поставил на школьной сцене. В 2000-м окончил Говардский университет в Вашингтоне, получил диплом режиссера. Затем закончил актерские курсы в Оксфорде и Нью-Йоркской академии киноискусства.
Дебютировал на малом экране в полицейской драме «Третья смена». В начале карьеры играл роли второго плана в телесериалах «Закон и порядок», «Место преступления: Нью-Йорк» и «Скорая помощь». Продолжал писать пьесы, одна из которых в 2006-м была номинирована на премию Джозефа Джефферсона. В 2013-м занимался постановкой своей пьесы в театре на Манхэттене и хотел оставить актёрскую стезю ради театральной режиссуры, но получил сразу две роли в полнометражных фильмах – бейсболиста Джеки Робинсона в байопике «42» и картине «Пулевое ранение», посвящённой войне в Ираке. Широкую узнаваемость актёру принесла роль короля Ваканды Т'Чаллы в киновселенной Marvel («Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Чёрная пантера»). Всего он успел сыграть 35 ролей в кино и на телевидении, за которые был удостоен десяти наград.
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