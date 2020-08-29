Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Не стало Чедвика Боузмана

29 августа
2020 год

Новости кино >>
29 августа 2020
В США 28 августа не стало популярного американского актёра, звезды «Чёрной пантеры» Чедвика Боузмана. Ему было 43 года. Согласно официальному сообщению на его странице в социальной сети Twitter, причиной смерти стал рак тонкой кишки, с которым он боролся с 2016 года.

Не стало Чедвика Боузмана
фото: cosmo.ph

«Для него было честью вдохнуть жизнь в образ короля Т`Чаллы в "Чёрной пантере". Он умер в своём доме в окружении близких. Семья благодарит вас за вашу любовь и молитвы и просит, чтобы вы продолжали уважать их стремление к уединению в это трудное время», – цитирует Variety заявление родных Боузмана.

Президент Marvel Studios и главный креативный директор Marvel Кевин Файги назвал кончину Чедвика «абсолютно разрушительной», но пока воздержался от комментариев относительно судьбы его персонажа во вселенной кинокомиксов. «Он был нашим Т'Чаллой, нашей Чёрной пантерой и нашим дорогим другом. Каждый раз, выходя на площадку, он излучал харизму и радость, и каждый раз, появляясь на экране, он создавал что-то поистине неизгладимое. В своей работе он воплотил множество замечательных людей, и никто не умел лучше воплощать в жизнь великих людей. Он был таким же умным, добрым, могущественным и сильным, как любой человек, которого он изображал. Теперь он занимает своё место рядом с ними как икона веков. Семья Marvel Studios глубоко оплакивает его потерю, и сегодня мы скорбим вместе с его семьей», – сказал Файги.

Не стало Чедвика Боузмана
фото: в образе Чёрной пантеры

Чедвик Аарон Боузман родился 29 ноября 1976-го в Андерсоне, Южная Каролина. Мать была медсестрой, а отец работал на текстильной фабрике. В юношестве увлекался баскетболом и бейсболом. В старших классах написал свою первую пьесу, которую затем поставил на школьной сцене. В 2000-м окончил Говардский университет в Вашингтоне, получил диплом режиссера. Затем закончил актерские курсы в Оксфорде и Нью-Йоркской академии киноискусства.

Дебютировал на малом экране в полицейской драме «Третья смена». В начале карьеры играл роли второго плана в телесериалах «Закон и порядок», «Место преступления: Нью-Йорк» и «Скорая помощь». Продолжал писать пьесы, одна из которых в 2006-м была номинирована на премию Джозефа Джефферсона. В 2013-м занимался постановкой своей пьесы в театре на Манхэттене и хотел оставить актёрскую стезю ради театральной режиссуры, но получил сразу две роли в полнометражных фильмах – бейсболиста Джеки Робинсона в байопике «42» и картине «Пулевое ранение», посвящённой войне в Ираке. Широкую узнаваемость актёру принесла роль короля Ваканды Т'Чаллы в киновселенной Marvel («Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Чёрная пантера»). Всего он успел сыграть 35 ролей в кино и на телевидении, за которые был удостоен десяти наград.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Черная пантера»: Капитан Африка
Вселенная бесконечна: Все супергеройские фильмы Disney от худшего к лучшему
персоны
Чедвик БоузманКевин Файги
фильмы
42Закон и порядокМесто преступления: Нью-ЙоркМстители: Война бесконечностиМстители: ФиналПервый мститель: ПротивостояниеСкорая помощьЧёрная Пантера

фотографии >>
Не стало Чедвика Боузмана фотографии
в образе Чёрной пантеры
Не стало Чедвика Боузмана фотографии
Не стало Чедвика Боузмана фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Никонов
25 августа ушёл из жизни артист балета, педагог Владимир Никонов.
Исмаил Баразбиев
24 августа ушёл из жизни актёр Исмаил Баразбиев.

День рождения >>

Марина Александрова
Дарья Белоусова (II)
Татьяна Владимирова
Ирина Лачина
Софья Райзман
Дзидра Ритенберга
Ремигиюс Сабулис
Андрей Файт
Анастасия Шунина-Махонина
Ричард Аттенборо
Ингрид Бергман
Хуан Диего Ботто
Карла Гуджино
Эмили Декен
Ребекка Де Морнэй
Ивонн Сансон
все родившиеся 29 августа >>

Афиша кино >>

Комната
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, Канада, 2015
Магия зверя
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Германия, 2019
Тесла
биография, драма, исторический фильм
США, 2020
Сила стихии
боевик, драма, фильм-катастрофа
США, 2020
Форсаж. Диабло
боевик
Польша, 2019
Вратарь Галактики
приключения, фэнтези
Россия, 2020
Билл и Тед
комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Не входи
триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, 2020
Прыг-скок: В поисках сокровищ
детский фильм, приключения
Казахстан, Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен