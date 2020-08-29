Кира Найтли столкнётся со «Змеем в Эссексе»

Кира Найтли
подписалась на главную роль в многосерийной экранизации романа английской писательницы Сары Перри
«Змей в Эссексе
» (The Essex Serpent). Актриса также числится исполнительным продюсером шоу, уточняет THR
.
Сериал создаст для стримингового сервиса Apple TV+ компания See-Saw Films. Режиссёрское кресло займёт Клио Барнард
, за сценарий отвечает Анна Симон
.
Зрителям поведают о событиях 1893 года. По сюжету Кора (Найтли), освободившись от жестокого мужа, переезжает из викторианского Лондона в небольшую деревню Олдвинтер в Эссексе. Здесь ей рассказывают легенду о мифическом существе, которого называют Змеем в Эссексе.
Это уже второй сериал с участием Киры Найтли, анонсированный за последние несколько месяцев. Ранее стало известно, что актриса сыграет в экранизации романа Сюзанны Ринделл
«Другая машинистка
», которую покажут на платформе Hulu.
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