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Кира Найтли столкнётся со «Змеем в Эссексе»

29 августа
2020 год

Новости кино >>
29 августа 2020
Кира Найтли подписалась на главную роль в многосерийной экранизации романа английской писательницы Сары Перри «Змей в Эссексе» (The Essex Serpent). Актриса также числится исполнительным продюсером шоу, уточняет THR.

Сериал создаст для стримингового сервиса Apple TV+ компания See-Saw Films. Режиссёрское кресло займёт Клио Барнард, за сценарий отвечает Анна Симон.

Кира Найтли столкнётся со «Змеем в Эссексе»
фото: asapland.com

Зрителям поведают о событиях 1893 года. По сюжету Кора (Найтли), освободившись от жестокого мужа, переезжает из викторианского Лондона в небольшую деревню Олдвинтер в Эссексе. Здесь ей рассказывают легенду о мифическом существе, которого называют Змеем в Эссексе.

Это уже второй сериал с участием Киры Найтли, анонсированный за последние несколько месяцев. Ранее стало известно, что актриса сыграет в экранизации романа Сюзанны Ринделл «Другая машинистка», которую покажут на платформе Hulu.
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Кира Найтли столкнётся со «Змеем в Эссексе» фотографии
Кира Найтли столкнётся со «Змеем в Эссексе» фотографии
Кира Найтли столкнётся со «Змеем в Эссексе» фотографии
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