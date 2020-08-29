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Пелагея Невзорова и Иван Колесников окунутся в «Яркие краски осени»

29 августа
2020 год

Новости кино >>
29 августа 2020
На телеканале «Россия-1» 5 сентября в 21:00 состоится премьера четырёхсерийной мелодрамы «Яркие краски осени» с Пелагеей Невзоровой, Иваном Колесниковым, Ильёй Ильиных, Евгенией Шевченко, Натальей Чернявской и Сергеем Юшкевичем в главных ролях, сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское», ответственной за производство мини-сериала

Пелагея Невзорова и Иван Колесников окунутся в «Яркие краски осени»
фото: пресс-служба кинокомпании «Русское»

По сюжету жизнь студентки медицинского института Риты (Невзорова) складывалась как в доброй сказке, пока в тихую гавань не ворвалась роковая первая любовь. Бросив институт и родителей, девушка сбегает в другой город с музыкантом Аликом (Ильиных). Как это часто бывает, любовь быстро остыла, но не забылась: Рита беременна. Со временем её жизнь налаживается – сын подрастает, отношения с родителями потеплели, и ей после нескольких лет подработки массажистом наконец удаётся устроиться медсестрой в больницу. Но неожиданно на её семью сваливается новое испытание. Отца Риты Фёдора Николаевича (Юшкевич) увольняет с работы новый начальник Борис (Колесников). Отец начинает выпивать, и мир в семье рушится. Вскоре Борис попадает в аварию и оказывается в больнице, где работает Рита. Между ними возникает симпатия, обещающая нечто большее, но Рита и не подозревает, что перед ней виновник всех бед её семьи.

«Мой герой Борис, как миллионы людей вокруг, вёл заурядную жизнь и даже не задумывался, что можно действовать иначе. Но однажды ему колоссально повезло: он встретил женщину, которая своим теплом и энергией смогла раскрыть в нём совершенно другие качества. Из циничного менеджера он превращается в смелого человека, способного спасать других, и его взгляды полностью обновляются. Думаю, очень многие из нас живут в ожидании такого человека, который изменит их жизнь на "до" и "после"», – рассказал Иван Колесников.

Пелагея Невзорова и Иван Колесников окунутся в «Яркие краски осени»
фото: пресс-служба кинокомпании «Русское»

Во время съёмок актёрам не раз приходилось выходить за привычные границы и пробовать что-то новое. В частности, Пелагея Невзорова освоила профессию массажистки: «Я находила в интернете обучающие видео-ролики и тренировалась дома на подушке или на родственниках. Я обожаю массаж, правда в качестве клиента». Результаты этой работы оказались такими успешными, что в салоне, где проходили съёмки, к Пелагее всерьёз начали присматриваться специалисты и предложили ей заняться новым ремеслом на профессиональной основе.

Настоящим челленджем стали съёмки для Сергея Юшкевича, который сыграл злоупотребляющего алкоголем отца главной героини. «На съёмках выяснилось, что Сергей Юшкевич совершенно не пьющий, и такого опыта у него нет, – поделился режиссёр Сергей Артимович. – Это стало настоящей проблемой, так как и я не пью, и оператор у нас тоже трезвенник. И тут случилась интересная вещь. Хозяин объекта, где мы снимали, услышал наши разговоры, и, желая помочь, пришёл на съёмки, самоотверженно выпив накануне литр водки, и продемонстрировал настоящее похмелье. Это произвело на нас сильное впечатление. В итоге Сергей сыграл свою роль очень убедительно – без каких-либо алкогольных подпорок, чисто на таланте».

Пелагея Невзорова и Иван Колесников окунутся в «Яркие краски осени»
фото: пресс-служба кинокомпании «Русское»

А Иван Колесников, герой которого оказывается надолго прикованным к постели после травмы, для большего погружения смотрел старые советские фильмы «Неоконченная повесть» и «Всё остаётся людям», где сильные персонажи проходили через похожее испытание.

«Наше кино очень похоже на жизнь, и зритель сможет примерить историю на себя и получить некую прививку от похожих бед и проблем, найти рычаги для существования в этом мире, – считает Сергей Артимович. – Подчас у нас ничего не складывается, и мы уже готовы махнуть на всё рукой, но в самых безнадёжных обстоятельствах жизнь всегда даёт нам второй шанс».
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Пелагея Невзорова и Иван Колесников окунутся в «Яркие краски осени» фотографии
Пелагея Невзорова и Иван Колесников окунутся в «Яркие краски осени» фотографии
Пелагея Невзорова и Иван Колесников окунутся в «Яркие краски осени» фотографии
Пелагея Невзорова и Иван Колесников окунутся в «Яркие краски осени» фотографии
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