Найден шоураннер для телевизионной адаптации игры Resident Evil

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером шоу выступит автор «Сверхъестественного» Эндрю Дабб. Он называет Resident Evil «любимой игрой всех времён» и «невероятно рад рассказать новую главу в этой удивительной истории и представить первый в истории сериал "Обитель зла" на Netflix по всему миру. Для всех поклонников Resident Evil, включая тех, кто присоединяется к нам впервые, в сериале будет много старых друзей и некоторые вещи (кровожадные, безумные), которых люди никогда раньше не видели».
События развернутся в двух временных линиях. Зрителям расскажут про четырнадцатилетних сестёр Джейд и Билли, приехавших к отцу Альберту Вескеру в искусственно созданный корпоративный город Нью-Раккун-сити. Девочки в конце концов узнают о его тёмных тайнах, способных разрушить мир. Затем мы перенесёмся на десятилетие вперёд, когда на Земле осталось менее 15 млн человек и шесть миллиардов монстров – людей и животных, заражённых Т-вирусом. Тридцатилетняя Джейд Вескер пытается выжить в новых условиях, в то время как секреты прошлого продолжают преследовать её.
обсуждение >>