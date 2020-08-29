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Найден шоураннер для телевизионной адаптации игры Resident Evil

29 августа
2020 год

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29 августа 2020
Netflix адаптирует культовую игровую серию Resident Evil в виде сериала. Согласно Variety, за постановку первых двух эпизодов отвечает режиссёр «Ходячих мертвецов» Бронвен Хьюз.

Найден шоураннер для телевизионной адаптации игры Resident Evil
фото: Resident Evil 3

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером шоу выступит автор «Сверхъестественного» Эндрю Дабб. Он называет Resident Evil «любимой игрой всех времён» и «невероятно рад рассказать новую главу в этой удивительной истории и представить первый в истории сериал "Обитель зла" на Netflix по всему миру. Для всех поклонников Resident Evil, включая тех, кто присоединяется к нам впервые, в сериале будет много старых друзей и некоторые вещи (кровожадные, безумные), которых люди никогда раньше не видели».

События развернутся в двух временных линиях. Зрителям расскажут про четырнадцатилетних сестёр Джейд и Билли, приехавших к отцу Альберту Вескеру в искусственно созданный корпоративный город Нью-Раккун-сити. Девочки в конце концов узнают о его тёмных тайнах, способных разрушить мир. Затем мы перенесёмся на десятилетие вперёд, когда на Земле осталось менее 15 млн человек и шесть миллиардов монстров – людей и животных, заражённых Т-вирусом. Тридцатилетняя Джейд Вескер пытается выжить в новых условиях, в то время как секреты прошлого продолжают преследовать её.
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