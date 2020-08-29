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Умер Владимир Андреев

29 августа
2020 год

Новости кино >>
29 августа 2020
Сегодня, 29 августа, не стало народного артиста СССР Владимира Андреева, которому на днях исполнилось 90 лет. Об этом сообщает ТАСС со слов ректора ГИТИСа Григория Заславского.

Умер Владимир Андреев
фото: gazeta.ru

«Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнёва, и сказала, что несколько минут на даче его не стало. Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца. Но мы надеялись, что всё будет хорошо и скоро он встретится со студентами, которых мы только что набрали в ГИТИС», – цитирует агентство Заславского.

За организацию похорон отвечает Театр имени Ермоловой. Прощание с артистом планируется провести в среду, 2 сентября.

Умер Владимир Андреев
фото: russian.rt

Владимир Алексеевич родился 27 августа 1930 года в Москве. С детских лет он посещал театральный кружок и по совету Ролана Быкова решил поступать в ГИТИС, где его мастером курса стал Андрей Лобанов. В 1952-м по окончании института началась его долгая история с Московским драматическим театром имени Ермоловой. Он пришёл туда как актёр, в 1970-м стал главным режиссёром, а ещё через 20 лет — худруком. С 2012-го на этом посту его сменил Олег Меньшиков, а Владимира Алексеевича назначили почётным президентом театра. Помимо работы над постановками артист также посвящал своё время преподаванию. В 1972-м мастер стал заведовать кафедрой актёрского мастерства в ГИТИСе. Его учениками были Елена Яковлева, Евгений Каменькович, Марина Дюжева, Кристина Орбакайте, Виктор Раков, Николай Токарев, Виктор Евграфов. Андреев также является автором статей об актёрском мастерстве.

В кинематограф Владимир Алексеевич пришёл в середине 1950-х. Яркими актёрскими работами стали роли в фильмах «Аттестат зрелости», «Доброе утро», «Ночной патруль», «Жестокость», «Теория невероятности», «Прости меня, Алёша», «Хроника одного лета» и многие другие. Зрителям Андреев также запомнился после появления в лентах «Сказка о царе Салтане» и «Калиф-Аист». В 2000-е он преимущественно снимался в таких сериалах, как «Срочно в номер», «Принцесса цирка» и «Бульварное Кольцо». В 2019-м артиста можно было увидеть в байопике «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Работал также как режиссёр и за время своей карьеры поставил более 25 фильмов-спектаклей, в числе которых «Грустные и весёлые события в жизни М. Озерова», «Разлом», «Василиса Мелентьева», «Деньги для Марии» и «Чудаки».
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Аттестат зрелостиБульварное КольцоВасилиса МелентьеваДеньги для МарииДоброе утроЖестокостьКалиф-АистНочной патрульПринцесса циркаПрости меня, АлёшаРазломСказка о царе СалтанеСрочно в номерТеория невероятностиХроника одного летаЧудаки
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