Умер Владимир Андреев

Сегодня, 29 августа, не стало народного артиста СССР Владимира Андреева
, которому на днях исполнилось
90 лет. Об этом сообщает ТАСС
со слов ректора ГИТИСа Григория Заславского
.
«Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнёва, и сказала, что несколько минут на даче его не стало. Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца. Но мы надеялись, что всё будет хорошо и скоро он встретится со студентами, которых мы только что набрали в ГИТИС», –
цитирует агентство Заславского.
За организацию похорон отвечает Театр имени Ермоловой
. Прощание с артистом планируется провести в среду, 2 сентября.
Владимир Алексеевич
родился 27 августа 1930 года в Москве. С детских лет он посещал театральный кружок и по совету Ролана Быкова
решил поступать в ГИТИС, где его мастером курса стал Андрей Лобанов
. В 1952-м по окончании института началась его долгая история с Московским драматическим театром имени Ермоловой. Он пришёл туда как актёр, в 1970-м стал главным режиссёром, а ещё через 20 лет — худруком. С 2012-го на этом посту его сменил Олег Меньшиков
, а Владимира Алексеевича назначили почётным президентом театра. Помимо работы над постановками артист также посвящал своё время преподаванию. В 1972-м мастер стал заведовать кафедрой актёрского мастерства в ГИТИСе. Его учениками были Елена Яковлева
, Евгений Каменькович
, Марина Дюжева
, Кристина Орбакайте
, Виктор Раков
, Николай Токарев
, Виктор Евграфов
. Андреев также является автором статей об актёрском мастерстве.
В кинематограф Владимир Алексеевич пришёл в середине 1950-х. Яркими актёрскими работами стали роли в фильмах «Аттестат зрелости
», «Доброе утро
», «Ночной патруль
», «Жестокость
», «Теория невероятности
», «Прости меня, Алёша
», «Хроника одного лета
» и многие другие. Зрителям Андреев также запомнился после появления в лентах «Сказка о царе Салтане
» и «Калиф-Аист
». В 2000-е он преимущественно снимался в таких сериалах, как «Срочно в номер
», «Принцесса цирка
» и «Бульварное Кольцо
». В 2019-м артиста можно было увидеть в байопике «Лев Яшин. Вратарь моей мечты
». Работал также как режиссёр и за время своей карьеры поставил более 25 фильмов-спектаклей, в числе которых «Грустные и весёлые события в жизни М. Озерова
», «Разлом
», «Василиса Мелентьева
», «Деньги для Марии
» и «Чудаки
».
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