Мартин Шин отмечает юбилей

Рамон Херардо Антонио Эстевес (таково настоящее имя артиста) родился 3 августа 1940 года в Дейтоне (штат Огайо) в семье испанского иммигранта и ирландки. Он явил собой смесь двух национальностей, проявившуюся во внешнем облике, темпераменте и характере. Голубые глаза, правильные черты лица, способного кардинально менять выражение, позволили их обладателю исполнять роли в диапазоне от маньяков до простаков. А решительность и бесстрашие испанских конкистадоров, соединившись с извечной ирландской воинственностью в борьбе за справедливость, проявились в социальной ангажированности Шина. Без его участия обходится редкая благотворительная или либеральная акция, он неоднократно арестовывался за участие во всевозможных демонстрациях.
Уникальный самобытный актер, настоящий самородок, не получивший специального образования, Мартин Шин привлек к себе внимание в 1964-м, сыграв в нашумевшем бродвейском спектакле «Речь шла о Розах», впоследствии перенесенном на киноэкран. Свой непростой путь к славе он начинал с работы дворником, посыльным, мойщиком автомобилей, продавцом газировки. Частое общение с разными людьми развило в нем не пародийные способности, а умение проникать в тонкие нюансы человеческой психологии. Наблюдательность и аналитические способности не могли рано или поздно не привести Шина к профессии режиссёра. На телевидении его первым проектом стала лента «Дети заводят детей», а в кино — фильм «Дисбат» по собственному сценарию.
Кроме того, Шин стал родоначальником актёрской династии. Трое детей — Эмилио, Рамон и дочь Рене — носят его настоящую фамилию, а Чарли унаследовал псевдоним. Младший брат Мартина, Джо Эстевес, также стал артистом.
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