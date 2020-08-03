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Мартин Шин отмечает юбилей

3 августа
2020 год

Новости кино >>
3 августа 2020
Сегодня, 3 августа, американский актер Мартин Шин отмечает юбилей. Несравненному капитану Бенджамину Уилларду из «Апокалипсиса сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы исполняется 80 лет.


Рамон Херардо Антонио Эстевес (таково настоящее имя артиста) родился 3 августа 1940 года в Дейтоне (штат Огайо) в семье испанского иммигранта и ирландки. Он явил собой смесь двух национальностей, проявившуюся во внешнем облике, темпераменте и характере. Голубые глаза, правильные черты лица, способного кардинально менять выражение, позволили их обладателю исполнять роли в диапазоне от маньяков до простаков. А решительность и бесстрашие испанских конкистадоров, соединившись с извечной ирландской воинственностью в борьбе за справедливость, проявились в социальной ангажированности Шина. Без его участия обходится редкая благотворительная или либеральная акция, он неоднократно арестовывался за участие во всевозможных демонстрациях.

Уникальный самобытный актер, настоящий самородок, не получивший специального образования, Мартин Шин привлек к себе внимание в 1964-м, сыграв в нашумевшем бродвейском спектакле «Речь шла о Розах», впоследствии перенесенном на киноэкран. Свой непростой путь к славе он начинал с работы дворником, посыльным, мойщиком автомобилей, продавцом газировки. Частое общение с разными людьми развило в нем не пародийные способности, а умение проникать в тонкие нюансы человеческой психологии. Наблюдательность и аналитические способности не могли рано или поздно не привести Шина к профессии режиссёра. На телевидении его первым проектом стала лента «Дети заводят детей», а в кино — фильм «Дисбат» по собственному сценарию.

Мартин Шин отмечает юбилей
фото: К/ф «Апокалипсис сегодня»

Актерский кинодебют Мартина Шина состоялся в 1967 году в драме Ларри Пирса «Инцидент, или Случай в метро», где он воплотил образ садиста, терроризирующего с приятелем целый вагон поезда метро. С тех пор актёр сыграл в более чем 200 фильмах и сериалах. Среди его самых примечательных ролей — Доббс («Уловка-22»), Джед Бартлет («Западное крыло»), Грег Стиллсон («Мёртвая зона»), Карл Фокс («Уолл-стрит»), Бен Паркер («Новый Человек-паук»). Ему посчастливилось работать с такими мастерами, как Терренс Малик, Ричард Аттенборо, Майк Николс, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Оливер Стоун и Дэвид Кроненберг. За время своей карьеры Мартин Шин получил «Эмми» («Мерфи Браун»), «Золотой глобус» («Западное крыло»), а также приз международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне за лучшую мужскую роль в фильме «Пустоши».

Кроме того, Шин стал родоначальником актёрской династии. Трое детей — Эмилио, Рамон и дочь Рене — носят его настоящую фамилию, а Чарли унаследовал псевдоним. Младший брат Мартина, Джо Эстевес, также стал артистом.

Смотреть фильмы со Мартином Шином онлайн
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