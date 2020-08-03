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Петр Рыков и Елена Борозинец проживут «Много ненастных дней»

3 августа
2020 год

Новости кино >>
3 августа 2020
Стартовали съемки четырехсерийной романтической мелодрамы «Много ненастных дней» с Петром Рыковым и Еленой Борозинец в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала «Домашний», который занимается производством проекта.

Петр Рыков и Елена Борозинец проживут «Много ненастных дней»
фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»

По сюжету в жизни школьной учительницы Кати Смолиной (Елена Борозинец) наступила черная полоса: муж Андрей погиб в аварии, лучшая подруга Инна (Катерина Тышкевич) попала в реанимацию и ей требуется дорогостоящая операция. Девушка забирает дочку Инны, семилетнюю Машу, в свой дом. В больнице, навещая подругу, Катя встречает свою первую любовь, музыканта с мировым именем Игоря Смелянского (Петр Рыков), который вернулся на Родину из-за болезни отца. Вылечит ли его музыка разбитое сердце героини?

«Наш фильм – о подругах, одна из которых предает другую. В такой ситуации люди обижаются, проклинают предателей – да все, что угодно! Но наша героиня находит свое решение: она помогает той, которая предала ее, тем самым спасая и ее, и себя. В фильме есть еще одна очень важная линия, которая тоже раскрывает отношения двух женщин: семилетней девочки Машеньки и взрослой одинокой женщины, свекрови Тамары Михайловны. Эта трогательная линия – как душа нашего фильма. И если добавить к этому прекрасного скрипача в исполнении Петра Рыкова – то в итоге получится красивая и сильная история о подругах, предательстве, великодушии и любви», – рассказал режиссер ленты Ирина Громозда, известная по проектам «Верь мне», «Папа Дэн», «Прятки».
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Петр Рыков и Елена Борозинец проживут «Много ненастных дней» фотографии
Петр Рыков и Елена Борозинец проживут «Много ненастных дней» фотографии
Петр Рыков и Елена Борозинец проживут «Много ненастных дней» фотографии
Петр Рыков и Елена Борозинец проживут «Много ненастных дней» фотографии
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