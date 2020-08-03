Жан-Клод Ван Дамм сыграет в экшн-комедии от Netflix

Звезда голливудских боевиков Жан-Клод Ван Дамм
исполнит главную роль в экшн-комедии «Последний наёмник»
(The Last Mercenary), которая выйдет на Netflix. Об этом сообщает Variety
.
Фильм расскажет о бывшем агенте спецслужб (Ван Дамм), который срочно приезжает во Францию, чтобы разобраться с проблемами своего сына. На парня повесили ложные обвинения в незаконной торговле оружием и наркотиками, и отец поможет ему выпутаться из этой истории.
По словам Ван Дамма, он воодушевлен работой над проектом, так как «Последний наёмник» дает возможность попробовать себя в комедийном жанре. Съемки ленты проходят во Франции. Режиссерское кресло занял Давид Шарон
. Кроме того, он написал сценарий в соавторстве с Исмаэлем Си Саване
. В актерский состав также вошли Альбан Иванов
, Асса Силла
и Самир Декацца
.
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