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Жан-Клод Ван Дамм сыграет в экшн-комедии от Netflix

3 августа
2020 год

Новости кино >>
3 августа 2020
Звезда голливудских боевиков Жан-Клод Ван Дамм исполнит главную роль в экшн-комедии «Последний наёмник» (The Last Mercenary), которая выйдет на Netflix. Об этом сообщает Variety.

Жан-Клод Ван Дамм сыграет в экшн-комедии от Netflix
фото: variety.com

Фильм расскажет о бывшем агенте спецслужб (Ван Дамм), который срочно приезжает во Францию, чтобы разобраться с проблемами своего сына. На парня повесили ложные обвинения в незаконной торговле оружием и наркотиками, и отец поможет ему выпутаться из этой истории.

По словам Ван Дамма, он воодушевлен работой над проектом, так как «Последний наёмник» дает возможность попробовать себя в комедийном жанре. Съемки ленты проходят во Франции. Режиссерское кресло занял Давид Шарон. Кроме того, он написал сценарий в соавторстве с Исмаэлем Си Саване. В актерский состав также вошли Альбан Иванов, Асса Силла и Самир Декацца.
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№ 1
Ник Пуловский   3.08.2020 - 17:29
Съёмки ленты идут сейчас в Киеве. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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