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Кинотеатр под открытым небом появится на территории дизайн-завода «Флакон»

3 августа
2020 год

Новости кино >>
3 августа 2020
7 августа онлайн-кинотеатр IVI и дизайн-завод «Флакон» откроют первый гибридный drive-in кинотеатр под открытым небом — «Кинофлакон IVI». Его смогут посетить как гости на машинах, так и зрители без транспорта, сообщают организаторы.

Кинотеатр под открытым небом появится на территории дизайн-завода «Флакон»
фото: Пресс-служба ivi

Программа показов, собранная кинокритиком Алисой Таежной, включает классические фильмы и зрительские хиты, в числе которых «Патерсон» Джима Джармуша, «Конформист» Бернардо Бертолуччи, «Мамочка» Ксавье Долана, «Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы, «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера, «Аритмия» Бориса Хлебникова и многие другие. «Кинофлакон IVI» откроет премьера английского документального фильма о самом известном в мире уличном художнике – Бэнкси – под названием «Banksy: расцвет нелегального искусства». Также программу дополнят фестивальные премьеры, авторское кино и концертные видео, которые будут анонсированы позднее.

Кинотеатр, рассчитанный на 210 человек занимает всю заднюю парковку «Флакона». В таком формате «Кинофлакон IVI» проработает каждый день до конца октября: первый сеанс стартует в 21:00, последний — в полночь. Для зрителей по всей России будет предусмотрена возможность просмотра кинопрограммы фестиваля в специальном разделе на IVI.
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