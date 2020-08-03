Кинотеатр под открытым небом появится на территории дизайн-завода «Флакон»

7 августа онлайн-кинотеатр IVI и дизайн-завод «Флакон» откроют первый гибридный drive-in кинотеатр под открытым небом — «Кинофлакон IVI». Его смогут посетить как гости на машинах, так и зрители без транспорта, сообщают организаторы.
Кинотеатр, рассчитанный на 210 человек занимает всю заднюю парковку «Флакона». В таком формате «Кинофлакон IVI» проработает каждый день до конца октября: первый сеанс стартует в 21:00, последний — в полночь. Для зрителей по всей России будет предусмотрена возможность просмотра кинопрограммы фестиваля в специальном разделе на IVI.
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