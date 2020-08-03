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Настасья Самбурская, Анна Хилькевич и Станислав Ярушин вернутся в «Универ»

3 августа
2020 год

Новости кино >>
3 августа 2020
Стартовали съемки продолжения популярного российского сериала «Универ». Об этом сообщила актриса ситкома Настасья Самбурская в своем Instagram-аккаунте.

Настасья Самбурская, Анна Хилькевич и Станислав Ярушин вернутся в «Универ»
фото: К/ф "Универ. Новая общага"

Согласно надписи на киношной тарелке, действие развернется спустя 10 лет после событий, показанных в последнем сезоне. Помимо Самбурской к своим ролях вернутся Анна Хилькевич, Станислав Ярушин, Арарат Кещян, Анна Кузина, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская и Сергей Пиоро. Режиссером выступит Сергей Черников. Подробности о сюжете пока не сообщаются.

Комедийный сериал «Универ» выходил на телеканале ТНТ с 2008 по 2011 год. Затем до 2018-го в эфире транслировалось продолжение о жизни студенческой компании — «Универ. Новая общага».
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