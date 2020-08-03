Настасья Самбурская, Анна Хилькевич и Станислав Ярушин вернутся в «Универ»

Стартовали съемки продолжения популярного российского сериала «Универ»
. Об этом сообщила актриса ситкома Настасья Самбурская
в своем Instagram-аккаунте
.
фото: К/ф "Универ. Новая общага"
Согласно надписи на киношной тарелке, действие развернется спустя 10 лет после событий, показанных в последнем сезоне. Помимо Самбурской к своим ролях вернутся Анна Хилькевич
, Станислав Ярушин
, Арарат Кещян
, Анна Кузина
, Александр Мартынов
, Екатерина Молоховская
и Сергей Пиоро
. Режиссером выступит Сергей Черников
. Подробности о сюжете пока не сообщаются.
Комедийный сериал «Универ»
выходил на телеканале ТНТ с 2008 по 2011 год. Затем до 2018-го в эфире транслировалось продолжение о жизни студенческой компании — «Универ. Новая общага»
.
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