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«Сферу» Майкла Крайтона адаптируют для HBO

30 августа
2020 год

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30 августа 2020
У романа Майкла Крайтона «Сфера» спустя два десятилетия после киноадаптации появится новая экранизация. На сей раз телевизионная, уточняет Deadline.

Грядущий сериал для канала HBO готовят создатели «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан. Они отвечают за продюсирование вместе с Warner Bros. Television и компанией Роберта Дауни-младшего и Сьюзан Дауни Team Downey. Шоураннером и сценаристом числится Денис Зе.

«Сферу» Майкла Крайтона адаптируют для HBO
фото: comingsoon.net

Нам вновь поведают о группе учёных, обнаруживших космический корабль на дне океана. Когда они спускаются на глубоководную станцию под командованием капитана Хэролда Барнса, то обнаруживают на месте исследования огромную идеальную сферу из неизвестного материала и даже проникают внутрь неё, несмотря на отсутствие входа.

В 1998-м Барри Левинсон снял киноверсию романа с участием Дастина Хоффмана, Шэрон Стоун, Сэмюэла Л. Джексона, Питера Койота и Лива Шрайбера, однако картина провалилась в прокате.
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