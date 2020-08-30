«Сферу» Майкла Крайтона адаптируют для HBO

У романа Майкла Крайтона
«Сфера
» спустя два десятилетия после киноадаптации появится новая экранизация. На сей раз телевизионная, уточняет Deadline
.
Грядущий сериал для канала HBO готовят создатели «Мира Дикого Запада
» Лиза Джой
и Джонатан Нолан
. Они отвечают за продюсирование вместе с Warner Bros. Television и компанией Роберта Дауни-младшего
и Сьюзан Дауни
Team Downey. Шоураннером и сценаристом числится Денис Зе
.
Нам вновь поведают о группе учёных, обнаруживших космический корабль на дне океана. Когда они спускаются на глубоководную станцию под командованием капитана Хэролда Барнса, то обнаруживают на месте исследования огромную идеальную сферу из неизвестного материала и даже проникают внутрь неё, несмотря на отсутствие входа.
В 1998-м Барри Левинсон
снял киноверсию романа с участием Дастина Хоффмана
, Шэрон Стоун
, Сэмюэла Л. Джексона
, Питера Койота
и Лива Шрайбера
, однако картина провалилась в прокате.
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