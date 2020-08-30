Пол Мескал присоединился к режиссёрскому дебюту Мэгги Джилленхол

Пол Мескал
, получивший известность благодаря роли в сериале «Нормальные люди
», сыграет в детективной драме «История о пропавшем ребёнке
» (The Lost Daughter), которой дебютирует в режиссуре Мэгги Джилленхол
. Согласно THR
, для ирландского актёра, недавно номинированного на «Эмми», лента станет дебютом в большом кино.
Это будет адаптация одноимённого романа Элены Ферранте
, повествующая о профессоре колледжа Леде (Оливия Колман
), которая встречает на отдыхе Нину (Дакота Джонсон
) с маленькой дочерью. Поражённая их идеальными отношениями, Леда всё больше вспоминает о своей психологической травме и неудачах раннего материнства.
В картине также заявлены Джесси Бакли
и Питер Сарсгаард
. Продюсерами выступят сама Джилленхол, Чарли Дорфман
, Талия Клянхендлер
и Оснат Хандельсман-Керен
. Съёмки запланированы на конец сентября в Греции. Премьеру следует ожидать в 2021 году.
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