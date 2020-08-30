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Пол Мескал присоединился к режиссёрскому дебюту Мэгги Джилленхол

30 августа
2020 год

Новости кино >>
30 августа 2020
Пол Мескал, получивший известность благодаря роли в сериале «Нормальные люди», сыграет в детективной драме «История о пропавшем ребёнке» (The Lost Daughter), которой дебютирует в режиссуре Мэгги Джилленхол. Согласно THR, для ирландского актёра, недавно номинированного на «Эмми», лента станет дебютом в большом кино.


Это будет адаптация одноимённого романа Элены Ферранте, повествующая о профессоре колледжа Леде (Оливия Колман), которая встречает на отдыхе Нину (Дакота Джонсон) с маленькой дочерью. Поражённая их идеальными отношениями, Леда всё больше вспоминает о своей психологической травме и неудачах раннего материнства.

В картине также заявлены Джесси Бакли и Питер Сарсгаард. Продюсерами выступят сама Джилленхол, Чарли Дорфман, Талия Клянхендлер и Оснат Хандельсман-Керен. Съёмки запланированы на конец сентября в Греции. Премьеру следует ожидать в 2021 году.
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