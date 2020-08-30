Эми Адамс запоёт в киноадаптации мюзикла «Дорогой Эван Хэнсен»

Эми Адамс
согласилась на роль в киноадаптации бродвейского мюзикла «Дорогой Эван Хэнсен
», задуманной студией Universal, сообщает Deadline
.
В эпицентре событий картины оказывается подросток Эван, страдающий от социального тревожного расстройства. Он попадает в ловушку лжи, когда родители одноклассника Коннора, покончившего с собой, принимают одно из писем Хэнсена, писавшего самому себе по совету терапевта, за предсмертную записку сына.
Адамс воплотит образ Синтии Мёрфи, матери погибшего. Компанию ей составят Кейтлин Дивер
, Амандла Стенберг
и Бен Платт
, игравший Эвана на Бродвее. Режиссёрское кресло фильма займёт Стивен Чбоски
. Автор оригинального либретто Стивен Левенсон
напишет сценарий, а Бендж Пасек
и Джастин Пол
написали музыку и сочинили оригинальные тексты для мюзикла и картины. Продюсерская команда состоит из Марка Платта
и Адама Сигела
.
Премьера «Дорогого Эвана Хэнсена» состоялась на вашингтонской сцене в 2015 году, а в 2016-м мюзикл уже поставили на Бродвее. На счету постановки шесть премий «Тони», включая за «лучший мюзикл», «лучшую мужскую роль» и «лучшую женскую роль второго плана».
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