Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Эми Адамс запоёт в киноадаптации мюзикла «Дорогой Эван Хэнсен»

30 августа
2020 год

Новости кино >>
30 августа 2020
Эми Адамс согласилась на роль в киноадаптации бродвейского мюзикла «Дорогой Эван Хэнсен», задуманной студией Universal, сообщает Deadline.

В эпицентре событий картины оказывается подросток Эван, страдающий от социального тревожного расстройства. Он попадает в ловушку лжи, когда родители одноклассника Коннора, покончившего с собой, принимают одно из писем Хэнсена, писавшего самому себе по совету терапевта, за предсмертную записку сына.


Адамс воплотит образ Синтии Мёрфи, матери погибшего. Компанию ей составят Кейтлин Дивер, Амандла Стенберг и Бен Платт, игравший Эвана на Бродвее. Режиссёрское кресло фильма займёт Стивен Чбоски. Автор оригинального либретто Стивен Левенсон напишет сценарий, а Бендж Пасек и Джастин Пол написали музыку и сочинили оригинальные тексты для мюзикла и картины. Продюсерская команда состоит из Марка Платта и Адама Сигела.

Премьера «Дорогого Эвана Хэнсена» состоялась на вашингтонской сцене в 2015 году, а в 2016-м мюзикл уже поставили на Бродвее. На счету постановки шесть премий «Тони», включая за «лучший мюзикл», «лучшую мужскую роль» и «лучшую женскую роль второго плана».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Одинокая Эми Адамс пытается доказать, что видела преступление
Эми Адамс заплакала от счастья
Эми Адамс займётся журналистикой
Поиск по меткам
Мюзикл
персоны
Эми АдамсКейтлин ДиверБен ПлаттМарк Платт (III)Амандла Стенберг

фотографии >>
Эми Адамс
Эми Адамс
Бен Платт в мюзикле «Дорогой Эван Хэнсен»
Эми Адамс
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Андреев
29 августа ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Владимир Андреев.
Анатолий Горевой
28 августа ушёл из жизни артист оперетты Анатолий Горевой.
Владимир Никонов
25 августа ушёл из жизни артист балета, педагог Владимир Никонов.
Исмаил Баразбиев
24 августа ушёл из жизни актёр Исмаил Баразбиев.

День рождения >>

Виктория Агалакова
Даниил Воробьёв
Дмитрий Дьяконов
Настя Задорожная
Мария Иващенко
Лариса Кадочникова
Анатолий (Отто) Солоницын
Лидия Сухаревская
Леонид Шварцман
Алексей Шемес
Джоан Блонделл
Тимоти Боттомс
Камерон Диас
Фред МакМюррей
Рышарда Ханин
Роберт Хоффман
Майкл Чиклис
все родившиеся 30 августа >>

Афиша кино >>

В плену у сакуры
военный фильм, драма, исторический фильм, мелодрама
Япония, Россия, 2019
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Честный кандидат
драма, комедия
США, 2020
Клаустрофобы: Квест в Москве
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2020
Творцы снов
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Дания, 2020
Вдова
мистический хоррор
Россия, 2020
Где моя челюсть, чувак?
комедия, семейное кино, экранизация
США, 2020
Медвежонок Бамси
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Швеция, Дания, 2018
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США,Канада,Германия,Япония,Китай,ЮАР, 2021
После. Глава 2
драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Смотри как я
комедия, приключения
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен