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Не стало худрука «Смешариков» и сооснователя студии «Пилот» Анатолия Прохорова

30 августа
2020 год

Новости кино >>
30 августа 2020
Сегодня, 30 августа, не стало худрука «Смешариков» Анатолия Прохорова. Ему было 72 года. Об этом сообщает ТАСС со слов Сергея Капкова.

«Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии "Пилот" и одного из создателей сериала "Смешарики"», – цитирует агентство шеф-редактора «Союзмультфильма».


Печальную новость прокомментировал в социальной сети Facebook мультипликатор Константин Бронзит. «Какой страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссёра. Это был мой главный учитель», – написал режиссёр.

Кино- и телепродюсер Анатолий Валентинович Прохоров родился 17 июля 1948-го. Один из основателей анимационной студии «Пилот» и студии компьютерной анимации «Петербург», прославившейся мультипликационным сериалом «Смешарики». С 2003-го был художественным руководителем этого мультфильма, за создание которого в 2008-м получил государственную премию РФ. Он также работал в качестве продюсера над культовыми «Братьями Пилотами».
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