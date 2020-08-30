Не стало худрука «Смешариков» и сооснователя студии «Пилот» Анатолия Прохорова

Сегодня, 30 августа, не стало худрука «Смешариков
» Анатолия Прохорова
. Ему было 72 года. Об этом сообщает ТАСС
со слов Сергея Капкова
.
«Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии "Пилот" и одного из создателей сериала "Смешарики"», –
цитирует агентство шеф-редактора «Союзмультфильма».
Печальную новость прокомментировал в социальной сети Facebook
мультипликатор Константин Бронзит
. «Какой страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссёра. Это был мой главный учитель», –
написал режиссёр.
Кино- и телепродюсер Анатолий Валентинович Прохоров
родился 17 июля 1948-го. Один из основателей анимационной студии «Пилот» и студии компьютерной анимации «Петербург», прославившейся мультипликационным сериалом «Смешарики». С 2003-го был художественным руководителем этого мультфильма, за создание которого в 2008-м получил государственную премию РФ. Он также работал в качестве продюсера над культовыми «Братьями Пилотами
».
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